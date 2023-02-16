Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Починки: что нельзя делать 16 февраля

Мира Маркина

Как гласит народный календарь, на следующий день после Сретения празднуют Починки. На Руси 16 февраля люди приступали к подготовке сельскохозяйственного инвентаря к надвигающейся весне.

Починки: что нельзя делать 16 февраля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Православная церковь в этот день почитает память двух святых — Анну и Симеона, которые встретили младенца Иисуса в храме на 40-й день его рождения. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Наши предки верили, что 16 февраля нельзя долго спать и бездельничать, иначе можно навлечь на себя темные силы. Если носить сегодня черную одежду, в дом придет горе и траур, а если делать перестановку в жилье, не будет покоя.

Плохой приметой считается брать и давать деньги в долг. Если ослушаться, можно столкнуться с большими финансовыми проблемами. Еще один запрет, касающийся денег, — нельзя поднимать найденные купюры. Считается, что они не принесут новому владельцу ничего хорошего.

Церковные праздники в феврале 2023: православный календарь

Если вы собрались в Починки в долгий путь, будьте внимательны. Перешедшая дорогу черная кошка, собака или птица — вестники бед и небольших неприятностей.

Поверья гласят, что сегодня важно задобрить домового: поставить для него кашу и сладости на ночь, чтобы он не злился и не пакостничал.

Истории,ПРЕДОК,Иисус Христос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители