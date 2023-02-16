Починки: что нельзя делать 16 февраля

Как гласит народный календарь, на следующий день после Сретения празднуют Починки. На Руси 16 февраля люди приступали к подготовке сельскохозяйственного инвентаря к надвигающейся весне.

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Православная церковь в этот день почитает память двух святых — Анну и Симеона, которые встретили младенца Иисуса в храме на 40-й день его рождения. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Наши предки верили, что 16 февраля нельзя долго спать и бездельничать, иначе можно навлечь на себя темные силы. Если носить сегодня черную одежду, в дом придет горе и траур, а если делать перестановку в жилье, не будет покоя.

Плохой приметой считается брать и давать деньги в долг. Если ослушаться, можно столкнуться с большими финансовыми проблемами. Еще один запрет, касающийся денег, — нельзя поднимать найденные купюры. Считается, что они не принесут новому владельцу ничего хорошего.

Если вы собрались в Починки в долгий путь, будьте внимательны. Перешедшая дорогу черная кошка, собака или птица — вестники бед и небольших неприятностей.