Исчезновение и амнезия: как Агата Кристи отомстила первому мужу за измену

Агата Кристи — одна из самых известных в мире авторов детективной прозы. Ее книги изданы тиражом свыше четырех миллиардов экземпляров и переведены на более чем 100 языков мира. Но фантазия писательницы не ограничивалась одними только романами. Узнав об измене первого мужа, Агата наказала его так, что он надолго запомнил урок. Что сделала Кристи, читайте в материале «Рамблера».

Будущая писательница познакомилась с лейтенантом Королевских ВВС Арчибальдом Кристи на одном из балов, где собирались люди из высшего общества. Между молодыми людьми вспыхнули чувства, и в 1914 году, приехав домой отметить Рождество, Арчи сделал возлюбленной предложение. Со свадьбой они тянуть не стали и почти сразу же расписались: жениху надо было возвращаться на службу во Францию. На протяжении войны супруги почти не виделись. Их полноценная семейная жизнь началась только в январе 1918 года, когда Арчи был направлен в военное ведомство в Лондоне, где молодая семья сняла квартиру. Летом 1919-го у них родилась дочь Розалинда.

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Чета Кристи жила очень скромно: Арчибальд пытался заниматься бизнесом, но дела шли у него из рук вон плохо. Тогда-то он и предложил супруге напечатать один ее романов, которые она до этого писала в стол. Агата послушалась мужа и отнесла рукопись под названием «Таинственное происшествие в Стайлз» в издательство (для нее эта была седьмая попытка опубликовать произведение). Ей заплатили 25 фунтов стерлингов. Дальше последовали и другие книги: «Таинственный противник», «Убийство на поле для гольфа», «Человек в коричневом костюме», сборник рассказов «Пуаро ведет следствие», «Тайна замка Чимниз».

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Кристи нащупала свой стиль, который приводил в восторг любителей детективов, и стала крайне востребованной писательницей. Арчибальд тоже времени зря не терял: увлекся гольфом, а затем и секретаршей своего шефа Нэнси Нил. В 1926 году он признался жене, что у него есть другая, и потребовал развод. Агата не стала закатывать истерик, только сообщила своему секретарю, что ей нужно уехать на несколько дней. Дочь она оставила на попечение служанок.

На следующее утро в графстве Суррей пастух нашел брошенный автомобиль писательницы с включенными фарами. Вокруг были разбросаны вещи, в салоне лежали дорогая шубка и чемодан. Сама Агата бесследно исчезла. Эта новость всколыхнула всю Англию. На ее поиски бросили сотни полицейских, им помогали 15 тысяч волонтеров. Газеты пестрели провокационными заголовками, а поклонники писательницы скупали ее книги, переживая, что это могут быть последние романы, вышедшие из-под ее пера.

Арчибальд стал первым подозреваемым в пропаже супруги. Во время расследования стало известно, что ночь накануне отъезда жены он провел с любовницей. Неверного мужа постоянно вызывали в участок следователи, на телефон поставили жучок. Газеты смаковали подробности адюльтера, а знакомые косились на мужчину с подозрением, опасаясь, что перед ними убийца. Сам же Кристи не сомневался: жена ему так решила отомстить. Дома он нашел письмо, в котором она обвиняла его во всех бедах.

Тем временем в поисках писательницы принял участие сам Конан Дойль: он обратился к экстрасенсу, который сообщил ему, что Кристи жива и оказался прав. Агату обнаружили через 11 дней после исчезновения в спа-отеле Swan Hydropathic Hotel: ее узнала одна из постоялиц. В гостинице она зарегистрировалась под именем Терезы Нил и рассказывала всем, что приехала из ЮАР. Получив сообщение о подозрительной женщине, в отель немедленно приехали полицейские, захватив с собой Арчибальда.

Увидев мужа, писательница заявила, что у нее случилась амнезия, но теперь память к ней вернулась. Говорят, в личном разговоре Кристи призналась Арчибальду, что хотела отомстить ему и для этого придумала план с брошенной машиной. Однако доподлинно об этом неизвестно: в своей автобиографии писательница так и не призналась, почему она инсценировала исчезновение.