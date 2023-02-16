В Мексике огромное количество видов кактусов. Растение даже изображено на государственном флаге страны. Мексиканцы используют кактусы в косметологии, медицине, сельском хозяйстве. Удивительный факт, но в стране есть даже электростанция по получению энергии из биотоплива с соком растения.

Кроме того, местные очень любят употреблять кактус в пищу. Его можно есть как в сыром виде, так и в вареном, и жареном. Как рассказала блогер @ella_richie в своем TikTok-аккаунте, на вкус это что-то среднее между зеленым перцем и огурцом.