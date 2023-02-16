Мужчина поймал редчайшего золотого окуня

Мужчина Джейкоб Мур поймал редчайшего большеротого окуня в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает Washington Post.

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28-летний мужчина отправился ловить рыбу на реку Аппер-Чиппокс-Крик, где ему и удалось поймать более 20 большеротых окуней. Однако одна рыба выделялась на фоне остальных.

Virginia Department of Wildlife Resources

Ее длина составляла 40 сантиметров, она также имела золотистую окраску. У обычных большеротых окуней чешуя оливкового или темно-зеленого цвета, белое брюшко и полоса из пятен на спине. Мур сделал снимок необычного окуня, а затем отпустил его обратно в воду.

В департаменте природных ресурсов Вирджинии объяснили, что золотой цвет обусловлен редкой генетической мутацией, которая в силу нехватки меланина придает окуню желтую пигментацию. Такое явление называют ксантизмом.