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35 минут назад

Рыбак поймал 250-килограммового ската после двух часов борьбы

Lenta.ru

В Аргентине 42-летний рыбак Андрес Уилчен поймал огромного ската после двух часов борьбы. Об этом сообщает New York Post.

Рыбак поймал 250-килограммового ската после двух часов борьбы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина находился на катере на реке Парана, где рыбачил всю свою жизнь. Внезапно леска резко дернулась, и Уилчен понял, что ему попалась огромная рыба. Он принялся вытягивать ее из воды, но она не поддавалась.

«Я уже готов был сдаться, — рассказывает рыбак. — Она была очень сильна и металась по дну реки».

Он добавил, что мог бы упасть в воду, если бы катер не был пришвартован.

Чтобы выловить 250-килограммового короткохвостого речного хвостокола, Уилчену потребовалось два часа.

«Сложнее всего было затащить его на катер!» — утверждает мужчина, которому пришлось поднимать ската на борт с помощью товарищей и системы блоков.

По словам рыбака, это самая крупная рыба, которую ему довелось поймать.

Мужчина рыбачит не только для удовольствия. Он часто отдает вырученные от продажи улова деньги на благотворительность.

«Мы регулярно помогаем более чем 50 семьям в округе. И многие из пойманных нами рыб возвращаются в реку», — говорит он.

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