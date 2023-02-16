Рыбак поймал 250-килограммового ската после двух часов борьбы

В Аргентине 42-летний рыбак Андрес Уилчен поймал огромного ската после двух часов борьбы. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина находился на катере на реке Парана, где рыбачил всю свою жизнь. Внезапно леска резко дернулась, и Уилчен понял, что ему попалась огромная рыба. Он принялся вытягивать ее из воды, но она не поддавалась.

«Я уже готов был сдаться, — рассказывает рыбак. — Она была очень сильна и металась по дну реки».

Он добавил, что мог бы упасть в воду, если бы катер не был пришвартован.

Чтобы выловить 250-килограммового короткохвостого речного хвостокола, Уилчену потребовалось два часа.

«Сложнее всего было затащить его на катер!» — утверждает мужчина, которому пришлось поднимать ската на борт с помощью товарищей и системы блоков.

По словам рыбака, это самая крупная рыба, которую ему довелось поймать.

Мужчина рыбачит не только для удовольствия. Он часто отдает вырученные от продажи улова деньги на благотворительность.