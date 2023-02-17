Последние открытия ученых, проливающие свет на загадки Тутанхамона

Сто лет назад в Долине Царей в Египте была вскрыта погребальная камера фараона Тутанхамона. Это стало уникальным событием, благодаря которому удалось многое узнать о времени царя Эхнатона и удивительном Амарнском искусстве, заявила в эфире телеканала «МИР 24» египтолог, кандидат исторических наук, заместитель заведующего кафедрой истории Древнего мира МГУ Ольга Томашевич. По ее словам, последние открытия приближают современников к разгадке тайн Тутанхамона.

Фото: Мир24 Мир24

Так, по одной из версий считается, что Тутанхамон был сыном Эхнатона. Однако исследование ДНК фараона не подтверждает этого. Известно также, что среди детей Эхнатона нет ни одного мальчика. Есть много изображений царя с его женой Нефертити и с их дочерьми.«Мы абсолютно точно знаем: это мумия Тутанхамона,и то, что он, конечно, принадлежал к царскому роду. Но гробница его, хотя и распложена в Долине Царей, но несколько иначе. Все гробницы вырубались в отвесных скалах и представляли собой коридоры, уходящие на глубину до ста и более метров. Гробница Тутанхамона в этом смысле, скажем честно, просто убогая на фоне других. Что говорит о том, что его похоронили наспех», – рассказала эксперт.

Видео дня

По ее мнению, о спешке говорит и тот факт, что роспись на стенах усыпальницы не была просушена. На ней сохранились следы древней плесени. Кроме того, мумия Тутанхамона была просто залита бальзамирующими веществами. К интересным открытиям последнего времени эксперт относит обнаружение в Некрополе подземной мастерской бальзамировщиков и изучение состава веществ, которыми пропитывались мумии. Египтолог отметила, что на многие вопросы появятся ответы после того, как будет вскрыто помещение, находящееся рядом с погребальной камерой фараона.