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19 минут назад

Что нельзя делать 17 февраля в день Николы Студеного

Мира Маркина

17 февраля православные люди вспоминают преподобного Николая Студийского, а в народе этот день называют Никола Студеный.

Что нельзя делать 17 февраля в день Николы Студеного
Фото: unsplashunsplash

Наши предки с этой датой связывали много примет, а также обращали внимание на то, что в этот день категорически делать не надо. Например, этот день считался последним, когда могут прийти сильные морозы.

О некоторых запретах и верованиях дня Николы Студеного читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 17 февраля

  • Безудержное веселье лучше отложить на другой день: наши предки верили, что в противном случае можно попасть в лапы нечистой силы.
  • Отправляться в дальнюю поездку тоже не следует: ничего хорошего она не принесет, да и пути, как говорится, не будет.
  • Стричь волосы и ногти 17 февраля — плохая идея: счастье свое обрежете.
  • Нельзя посещать баню: большая вероятность ошпариться и получить ожог.
  • Завидовать, жаловаться и ругать других людей в день Николая Студеного категорически нельзя: удачи долго не будет, а вот беды будут преследовать.
  • Ходить в лес тоже не стоит: предки считали этот день временем звериных свадеб, поэтому это просто опасно.
  • Нельзя одеваться в красное: привлечете нечистую силу.

Что можно делать 17 февраля

  • Заниматься бытовыми делами: согласно верованиям, это принесет удачу и радость в семью.
  • Наши предки называли эту дату благоприятной для гаданий, особенно на любовь и богатство. Считалось, что гадание на Николу Студеного обязательно будет правильным.
  • Вещим будет и сон в эту ночь: его обязательно надо запомнить, но никому не рассказывать.

Откуда пошло выражение «гол как сокол»

Народные приметы 17 февраля

  • Если ветви елок устремлены вверх, погода будет ясной, опущенные вниз еловые лапы — к снегопаду.
  • Снегопад предвещает и низко стелящийся туман: начнется оттепель, но будет идти снег.
  • Если вы заметили мышей, которые бегают по снегу, значит скоро будет тепло.
  • А если в деревне слышен вой волка неподалеку от жилых домов, стоит ждать сильных морозов.
  • Если дорожки замело снегом, значит урожай в этом году будет хорошим.
  • На Николу Студеного пошел дождь, значит весна близко и скоро будет тепло.
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