Россиянина благословили на «самый экстремальный поход» в стране

Жителя Якутии Дугуйдана Винокурова благословили на 800-километровый поход на лошадях, который он назвал «самым экстремальным походом» в стране. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

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В обряде благословения россиянина на дальний поход участвовали не только духовные лица, но и представители администрации, в том числе и заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников.

Начало похода назначено на 22 февраля — через неделю Винокуров в сопровождении представителей Русского географического общества отправится по старому Колымскому тракту до поселка Сеймчан. Этот маршрут организаторы назвали «Дорогой предков».