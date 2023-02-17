5 фактов дня: бабочка-вампир и самая длинная лекция

Наша планета и все, что нас окружает, настолько удивительны, что человек ежедневно может открывать для себя что-то новое, то, о чем раньше и не подозревал.

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«Рамблер» помогает постигать этот мир и делится новыми фактами о нашем мире.

Читайте и удивляйтесь.

Существует медицина, которая лечит людей вином

Еще древние греки верили в то, что вино — это кровь бога Диониса, следовательно, эта жидкость может быть очень полезной и излечивать от многих недугов. В наши дни существует раздел медицины, изучающий свойства вин и их воздействие на человека. Называется это направление энотерапия и построено на пользе вин.

Стопы человека выделяют около 20 литров пота в год

На ногах людей расположено более 250 тысяч потовых желез. Неудивительно, что эта часть тела одна из тех, которые больше всего потеют. При этом в особенно жаркий день, когда потоотделение повышается, стопы могут выделить около 400 мл пота. А за год жидкость, вышедшая из организма человека через потовые железы ступней, может достигать 20 литров.

На Земле живет бабочка-вампир

Не все представители этих насекомых прекрасны внешне и питаются исключительно нектаром. Бабочки вида Calyptra, например, предпочитают кровь млекопитающих. Они, подобно комарам, прокалывают кожу животного (или человека) тонким хоботком и лакомятся самым любимым своим «деликатесом». Сосать кровь бабочки могут 5-20 минут, если не согнать их с необычной «тарелки».

Глаз человека не чувствует температуры

Глазам человека никогда не может быть холодно или жарко. Все дело в том, что в них просто нет нервных окончаний, которые отвечают за чувствительность к изменениям температуры окружающей среды.

Самая длинная лекция длилась 54 часа