Почему в общественных туалетах делают большой зазор под дверью

Вы замечали, что в общественных туалетах, будь они расположены в торговых центрах или на вокзалах, расстояние от двери кабинок до пола всегда большое? Кому-то это кажется не имеющим смысла, другие же чувствуют себя крайне неуютно в подобном пространстве, однако на это есть причины. Какие — рассказываем в материале «Рамблера».

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Самая очевидная причина — так всегда видно, что кабинка занята. Вы скажете, что сейчас этот дизайн утратил всякую надобность, ведь появились ручки, наглядно демонстрирующие, что кто-то закрылся изнутри, и будете правы. Правда, есть и другие нюансы, объясняющие подобные решения тех, кто планировал помещения.

Так, например, если человеку станет плохо в туалетной кабинке, и он потеряет сознание, его сразу же заметят и вызовут врачей. Подобный зазор между дверью и полом может спасти кому-то жизнь. Эта мера также является способом предотвращения преступлений. Большой промежуток под дверью кабинки поможет понять случайному свидетелю, что происходит что-то неладное (домогательство или даже избиение). Он сможет оперативно среагировать на происходящее и, как минимум, вызвать стражей порядка.

Еще одна причина, по которой зазор в общественных туалетах необходим — правила безопасности. Если начнется пожар, а замок, например, заклинит, человек сможет проползти под дверью и спасти себе жизнь.