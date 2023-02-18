Родительская суббота: что нельзя делать 18 февраля

В православном календаре 18 февраля — Вселенская родительская суббота, которую отмечают перед началом Масленичной недели. В народе этот день называют днем Агафьи Коровницы. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

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В Родительскую субботу принято поминать усопших родственников, поэтому забывать о своих предках ни в коем случае нельзя, иначе они начнут приходить во сне и корить человека. Считается обязательным сходить в церковь и привести в порядок могилы на кладбище. Вспоминать родственников можно только добрым словом.

Еще один запрет касается одиноких девушек и молодых людей. В день Агафьи Коровницы им нельзя стричь волосы. Наши предки верили, что это может привести к тому, что весь году постриженные проведут в полной одиночестве и не смогут встретить свою любовь.

Мужчинам 18 февраля не стоит покидать дом без особой надобности, иначе можно навлечь на себя беду и серьезные болезни. А для женщин считается плохой приметой смотреть после заката в окно.