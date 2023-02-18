Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-1° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Родительская суббота: что нельзя делать 18 февраля

Мира Маркина

В православном календаре 18 февраля — Вселенская родительская суббота, которую отмечают перед началом Масленичной недели. В народе этот день называют днем Агафьи Коровницы. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Родительская суббота: что нельзя делать 18 февраля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В Родительскую субботу принято поминать усопших родственников, поэтому забывать о своих предках ни в коем случае нельзя, иначе они начнут приходить во сне и корить человека. Считается обязательным сходить в церковь и привести в порядок могилы на кладбище. Вспоминать родственников можно только добрым словом.

Еще один запрет касается одиноких девушек и молодых людей. В день Агафьи Коровницы им нельзя стричь волосы. Наши предки верили, что это может привести к тому, что весь году постриженные проведут в полной одиночестве и не смогут встретить свою любовь.

Мужчинам 18 февраля не стоит покидать дом без особой надобности, иначе можно навлечь на себя беду и серьезные болезни. А для женщин считается плохой приметой смотреть после заката в окно.

Мероприятия на Масленицу 2023: программа масленичных гуляний

В день Агафьи Коровницы нельзя также отказывать просящим в милостыни. Поверья гласят, что, если отказать, можно оказаться в скором времени на месте того, кто просит. Кроме того, не стоит отпускать собак с привязи, если вы живете в доме. На Руси считали, что в животное может вселиться "коровья смерть".

Истории,ПРЕДОК,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий