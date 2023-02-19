День Вукола Телятника: что нельзя делать 19 февраля

Православная церковь 19 февраля чтит память святого Вукола. Так как в середине февраля у коров появлялись на свет телята, в народе его прозвали Телятником. "На день святого Вукола — телятся жуколы", — говорили в деревнях. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere.com Pxhere.com

Поверья гласят, что в день Вукола Телятника ни в коем случае нельзя дарить кому-то свои вещи и давать в долг деньги. считалось, что таким образом можно отдать другому свое счастье и финансовый достаток.

Плохая примета 19 февраля — совершать большие сделки и принимать важные решения. Согласно народным приметам, человек может ошибиться и попасть в неприятное положение.

Не стоит также ссориться со своими близкими. Наши предки верили, что так можно навлечь на семью беду и болезни.

Существует также запрет на вынос мусора из дома, так как вместо него можно вынести все хорошее, что есть у человека. Однако проводить генеральную уборку дома в день Вукола Телятника — хорошая идея.