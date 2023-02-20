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2 часа назад

Свидетели на русской свадьбе: зачем на самом деле они были нужны

Русская семерка

Традиция приглашать свидетелей на церемонию бракосочетания очень древняя. Она уходит своими корнями в языческие верования. Близкие невесты и жениха часто опасались, что недобрые колдуны и ведьмы могут сглазить счастье молодых, навести на них порчу. Считалось, что свадебный обряд способен привлечь всякую нечистую силу, желающую навредить новой семье.

Зачем на самом деле нужны свидетели на свадьбе
Фото: Русская семерка Русская семерка

Поэтому и нужны были свидетели – парень и девушка, не состоящие в браке. Их главной задачей было запутать недоброжелателей, чтобы невесты и жениха не коснулись ни завистливые взгляды, ни злобные пожелания, ни происки чертей. Например, в Древнем Риме было принято одевать свидетелей так же, как и молодоженов. Нечисть должна была запутаться, и тогда ничто не угрожает счастью создающейся семьи.Не случайно, в русской национальной традиции свидетели всегда должны идти перед женихом и невестой, чтобы никто не перешел дорожку брачующимся: ни черная кошка, ни злая ведьма.Кстати, свадебный кортеж громко сигналит по той же причине, желая отпугнуть нечистую силу.

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Свадьба – это веселое мероприятие. После того как невеста оплакала свою девичью косу и простилась с родным домом, никто не должен грустить во время бракосочетания. В традиционной русской свадьбе свидетелям отводилась очень важная роль. Так, во время выкупа невесты ее наперсницы и дружка жениха должны были, по обычаю, вступить в шутливую перебранку.Как правило, девушки отказывались отдавать молодую ее суженому, требуя выкуп. Роль дружки заключалась в том, чтобы расхвалить перед ними жениха, и доказать, что он достоин своей невесты. Но и без некоторой суммы денег, если девушки упорствовали, этот обряд не обходился.

В старину на Руси дружку, желая подчеркнуть его статус, именовали боярином, а с 20-х годов ХХ века стали называть свидетелем, при регистрации браков в ЗАГСах. А пару ему составила подружка невесты – свидетельница. В западных странах на некоторых свадьбах невесту могут сопровождать и несколько девушек, одетых в одинаковые платья.Традиция подшучивать над свидетелями, призывая неженатых молодых людей стать парой, отмечена во многих странах. Ведь одна из их главных задач – веселить народ. Шафер и подружка невесты играют в свадебном обряде своеобразную роль трикстеров – поддельных молодоженов. Это элемент свадебной игры.

Современным людям может показаться странным, но раньше свидетели были нужны на каждой свадьбе, чтобы в прямом смысле заменить собой жениха или невесту. Поэтому такую почетную обязанность возлагали на молодых и неженатых людей.Все мы понимаем, что на свадьбе возможны разные ситуации. В старину, когда закон был на стороне сильного, а многие браки заключались без согласия парня и девушки, невесту могли запросто похитить или она могла сама сбежать прямо из-под венца. Поэтому, как это ни звучит шокирующее, место новобрачной занимала свидетельница. И отсутствие невесты не останавливало торжественную церемонию.То же самое касалось и жениха: передумал, заболел, отравился, был убит? Не важно. Его заменял свидетель.В те времена люди считали своей главной целью продолжение рода, и поэтому свадьба должна была состояться в любом случае.

Тамада и гости придумывают множество веселых развлечений на свадьбе. Одно из традиционных – шуточное воровство невесты. Если свидетели зазеваются, отвлекутся на угощение или танцы, то некие весельчаки могут «под шумок» попросить новобрачную выйти из банкетного зала под каким-то вымышленным предлогом. С этого момента невеста считается украденной, и за ее возвращение с жениха, его друзей и родственников требуется выкуп (шампанское, конфеты, деньги).

Подобный инцидент, хоть и является всего лишь веселым розыгрышем, а все же вменяется в вину свидетелям. Дескать, не уследили за новобрачной, растяпы. Поэтому шафер и подружка невесты зорко следят, чтобы ничего подобного не случилось.Иногда вместо самой девушки любители розыгрышей воруют лишь ее свадебную туфельку. И тогда свидетели обязаны вернуть данный предмет обуви невесте, вступив в шуточный торг с «похитителями».

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