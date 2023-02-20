Зачем на самом деле нужны свидетели на свадьбе

Традиция приглашать свидетелей на церемонию бракосочетания очень древняя. Она уходит своими корнями в языческие верования. Близкие невесты и жениха часто опасались, что недобрые колдуны и ведьмы могут сглазить счастье молодых, навести на них порчу. Считалось, что свадебный обряд способен привлечь всякую нечистую силу, желающую навредить новой семье.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Поэтому и нужны были свидетели – парень и девушка, не состоящие в браке. Их главной задачей было запутать недоброжелателей, чтобы невесты и жениха не коснулись ни завистливые взгляды, ни злобные пожелания, ни происки чертей. Например, в Древнем Риме было принято одевать свидетелей так же, как и молодоженов. Нечисть должна была запутаться, и тогда ничто не угрожает счастью создающейся семьи.Не случайно, в русской национальной традиции свидетели всегда должны идти перед женихом и невестой, чтобы никто не перешел дорожку брачующимся: ни черная кошка, ни злая ведьма.Кстати, свадебный кортеж громко сигналит по той же причине, желая отпугнуть нечистую силу.

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Свадьба – это веселое мероприятие. После того как невеста оплакала свою девичью косу и простилась с родным домом, никто не должен грустить во время бракосочетания. В традиционной русской свадьбе свидетелям отводилась очень важная роль. Так, во время выкупа невесты ее наперсницы и дружка жениха должны были, по обычаю, вступить в шутливую перебранку.Как правило, девушки отказывались отдавать молодую ее суженому, требуя выкуп. Роль дружки заключалась в том, чтобы расхвалить перед ними жениха, и доказать, что он достоин своей невесты. Но и без некоторой суммы денег, если девушки упорствовали, этот обряд не обходился.

В старину на Руси дружку, желая подчеркнуть его статус, именовали боярином, а с 20-х годов ХХ века стали называть свидетелем, при регистрации браков в ЗАГСах. А пару ему составила подружка невесты – свидетельница. В западных странах на некоторых свадьбах невесту могут сопровождать и несколько девушек, одетых в одинаковые платья.Традиция подшучивать над свидетелями, призывая неженатых молодых людей стать парой, отмечена во многих странах. Ведь одна из их главных задач – веселить народ. Шафер и подружка невесты играют в свадебном обряде своеобразную роль трикстеров – поддельных молодоженов. Это элемент свадебной игры.

Современным людям может показаться странным, но раньше свидетели были нужны на каждой свадьбе, чтобы в прямом смысле заменить собой жениха или невесту. Поэтому такую почетную обязанность возлагали на молодых и неженатых людей.Все мы понимаем, что на свадьбе возможны разные ситуации. В старину, когда закон был на стороне сильного, а многие браки заключались без согласия парня и девушки, невесту могли запросто похитить или она могла сама сбежать прямо из-под венца. Поэтому, как это ни звучит шокирующее, место новобрачной занимала свидетельница. И отсутствие невесты не останавливало торжественную церемонию.То же самое касалось и жениха: передумал, заболел, отравился, был убит? Не важно. Его заменял свидетель.В те времена люди считали своей главной целью продолжение рода, и поэтому свадьба должна была состояться в любом случае.

Тамада и гости придумывают множество веселых развлечений на свадьбе. Одно из традиционных – шуточное воровство невесты. Если свидетели зазеваются, отвлекутся на угощение или танцы, то некие весельчаки могут «под шумок» попросить новобрачную выйти из банкетного зала под каким-то вымышленным предлогом. С этого момента невеста считается украденной, и за ее возвращение с жениха, его друзей и родственников требуется выкуп (шампанское, конфеты, деньги).