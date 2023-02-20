Мужчина отказался посещать свадьбу сына и получил поддержку в сети

Пользователь Reddit с ником flaggingd заявил, что отказался посещать свадьбу сына, из-за чего у них сильно испортились отношения. Публикация, в которой мужчина объяснил свое решение, стала популярной, в комментариях он получил поддержку.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользователь сети отметил, что его сын женился в 19 лет, и впоследствии у пары родились двое детей. Спустя какое-то время у молодых людей возникли сложности в отношениях. «Я бесчисленное количество раз устраивал с сыном разговоры относительно его брака. Он отказывался брать на себя ответственность, винил во всем жену, даже когда я открыто указывал на то, что единственной проблемой был он», — поделился flaggingd. По его словам, он верил словам невестки о том, что муж плохо к ней относился, так как хорошо знает характер сына.

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Впоследствии невестка рассказчика подала на развод, а уже спустя три дня его сын в соцсетях рассказал, что у него появилась новая девушка. Спустя месяц они были помолвлены. Бракоразводный процесс еще не завершился, когда мужчина получил приглашение на свадьбу сына с его новой партнершей. «Я ясно дал ему понять, что не пойду на свадьбу и не стану их благословлять», — добавил flaggingd.

Автор публикации уточнил, что все это время они с женой финансово поддерживали экс-супругу сына, у которой на руках остались двое детей. В день свадьбы рассказчик и его дочь решили провести с ней время.

«Мы пошли с ней гулять, чтобы отвлечь ее. Я просто хотел показать ей, что мы всегда будем считать ее членом семьи», — заявил flaggingd и отметил, что бывшая невестка была им очень благодарна.

На следующее утро сын мужчины связался с ним и заявил, что тот плохой отец. Он также обвинил родителя и сестру в предательстве и заявил, что теперь родственники могут заново построить хорошие отношения с ним только на его условиях.

«Похоже, вы — очень разумный родитель, который способен признать, что его ребенок ведет себя как идиот», «Автор, вы заслужили звание лучшего свекра года. А ваш сын, кажется, очень и очень незрелый человек», — похвалили рассказчика комментаторы. Они также предположили, что новый брак сына рассказчика тоже может кончиться плачевно.