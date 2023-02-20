Что нельзя делать 20 февраля в Луков день

20 февраля православная церковь чтит память святого Луки Елладского, жившего в IX-X столетиях и принявшего монашеский постриг в возрасте 14 лет. В народе эта дата получила название день Луки, или по-другому Могущница.

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Могущницей по-другому наши предки называли травку «гусиная лапчатка», которая, согласно поверьям, именно 20 февраля приобретает чудодейственные свойства и может излечить любые болезни. Поэтому ее собирали летом, сушили, а зимой готовили из нее всевозможные отвары.

Что еще необходимо сделать в Луков день, а какие дела отложить на потом, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 20 февраля

Ни в коем случае нельзя ссориться с близкими, выяснение отношений привлечет множество неприятностей.

От чая в этот день лучше отказаться или хотя бы сократить его количество. Наши предки верили, что в этот день напиток может забрать здоровье.

Завтракать, обедать или ужинать в одиночестве тоже не стоит, в противном случае есть риск провести без пары весь следующий год.

Крупные покупки следует перенести на другой день: в противном случае придется жалеть о потраченных деньгах, кроме того, согласно поверьям, их просто могут украсть.

Нельзя жадничать, иначе целый год придется провести в нужде.

Что можно делать 20 февраля

Испечь пирог с луком и часть отдать кому-то: так, по мнению наших предков, можно в этот день привлечь в семью достаток.

В день Луки принято поминать усопших, навещать их на кладбище или молиться за них в церкви.

Помощь другим людям принесет благополучие в семью. Отказываться от чьей-либо помощи, кстати, тоже не стоит, чтобы не привлечь несчастья.

Сон в ночь на Луку поможет понять истинную суть вещей, происходящих с вами, или поступков других людей

Народные приметы 20 февраля