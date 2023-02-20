5 фактов дня: отпечаток языка и дети по почте

Человек ежедневно может открывать для себя что-то новое, то, о чем раньше и не подозревал.

Фото: Unsplash Unsplash

«Рамблер» помогает постигать этот мир и делится новыми фактами о нашем мире.

Возможно, некоторые из этих фактов вас удивят.

У каждого человека свой отпечаток языка

Оказывается, при желании, вместо отпечатков пальцев для идентификации человека можно использовать его язык. У каждого человека отпечаток языка так же уникален, как узор на пальцах.

Свинья не может посмотреть на небо

Увидеть солнце и облака свинки могут, лишь лежа на спине или в отражении в луже. Поднять голову, чтобы полюбоваться небом, животные, увы, не могут. Виной тому особое строение мышц и тела.

В Ирландии нет кротов и змей

На острове не водятся эти животные и пресмыкающиеся. Виной тому – изолированность острова от материка. Правда, относительно змей существует легенда, что их прогнал Святой Патрик. Про кротов никакой легенды, увы, не придумали.

В США разрешали отправлять детей по почте

В течение двух лет, с 1911 по 1913 годы, в США совершенно законным считалось отправлять детей по нужному адресу по почте. Родители пользовались такой возможностью, решив отправить малыша, например, погостить к бабушке. Отправление посылки обходилось гораздо дешевле, чем покупка билета на поезд. Позже такой вид почтовых отправлений запретили.

Сердце ежа бьется 300 раз в минуту