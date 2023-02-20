Коротко о том, почему моряки носили брюки клеш

Всем известные брюки клеш, появившиеся в начале 1800-х годов, прежде, чем занять прочные позиции в мировой моде, были исключительно одеждой моряков.

Фото: State Library of Victoria State Library of Victoria

Ввели брюки клеш как часть формы в 1810 году на американском флоте.

Почему именно такой фасон брюк посчитали наиболее уместным и удобным во время службы на корабле, читайте в материале «Рамблера».

Свое название этот предмет одежды получил от французского слова «cloche», что в переводе значит «колокол». Нельзя поспорить, что форма штанин колокол вполне напоминает.

Считается, что брюки клеш были выбраны для матросов из-за их удобства и практичности. Согласно некоторым предположениям, «клеша» легко было закатать, чтобы вымыть палубу и не намочить штанины.

Второй момент, который отмечают, говоря о том, почему именно брюки клеш стали популярны у матросов, это возможность быстро их снять. Предполагается, что моряки, попавшие в воду во время крушения корабля, например, могли легко освободиться от широких брюк с застежкой, находившейся сбоку на поясе. Одежда не тянула ко дну, матросу было легче оставаться на поверхности воды.