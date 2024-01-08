Во многих американских фильмах полицейские постоянно перекусывают пончиками и запивают их черным кофе. Если вы думали, что это просто киношное клише, то вы ошибались. Полицейские в США действительно часто едят пончики. Но почему именно эти сладости?

Блогер @Nellifornication рассказала, как на самом деле возникла эта традиция. Дело в том, что пончиковые были первыми кафе быстрого питания, которые появились в Америке. Эти заведения рано открывались, а иногда вообще работали круглосуточно. Именно благодаря доступности, быстроте обслуживания и низким ценам они быстро завоевали популярность у патрульных полицейских. Но это не единственная причина.

Подробнее о том, почему американские полицейские любят пончики, смотрите в видео.