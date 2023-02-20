Тискайте на здоровье. Врач рассказала, как котики умеют лечить

Уже давно известен тот факт, что многие животные обладают удивительной способностью лечить физические и психические недуги человека. Так что когда вы приходите домой, начинаете гладить своего любимца и чувствуете, что вам становится лучше, то вам это не кажется. По словам зоолога, ветеринарного врача Валерии Кушнерик, коты — настоящие «домашние терапевты», которые могут защитить хозяина от различных недугов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Желание завести кошку обусловлено работой нашего подсознания, ведь в первую очередь кошки могут быть своеобразным «анальгетиком» и способны за считаные минуты избавить человека от сильного стресса или потрясения», — рассказала Кушнерик.

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Наверное, все кошатники (да и не только они) любят тот момент, когда они гладят кошку и та начинает мурлыкать. Это, кстати, тоже часть отличной терапии, ведь это помогает выработке гормона привязанности — окситоцина — в организме.

К тому же мягкая шёрстка питомца очень нравится человеческим нервным окончаниям. Так что во время взаимодействий с котом мы по-настоящему расслабляемся.

Кстати, у людей, которые живут с кошкой, ниже риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследователи заключили, что котовладельцы на 30 % реже страдают от инсультов, высокого давления и повышенного уровня сахара в крови на фоне людей без питомцев.

«Кошки способны укреплять костные ткани, опять же, благодаря своему уникальному мурлыканью, издающему вибрации, подобные ультразвуку. Учёные убеждены, что благодаря этому белому шуму человеческие раны и даже кости могут быстрее восстанавливаться», — добавила Кушнерик.

Кошки — это отличные друзья для детей. Если ребёнка подружить с котом, то в первую очередь у него снижается риск стать аллергиком. К тому же кошки потенциально не смогут напугать чадо, как это иногда могут сделать собаки. Но многое зависит от породы.

Пушистики могут успокоить малыша, помогут развить его моторику. Поэтому кота можно заводить даже в семьях, где есть дети с аутизмом.