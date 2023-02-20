Женщина выиграла миллионы и решила потратить их на голубей мужа

75-летняя британка Джен Фрост два года принимала участие в еженедельной лотерее, не рассказывая об этом 79-летнему мужу Мику.

Фото: Pxhere Pxhere

Вдруг женщине удается выиграть в лотерею 35 тысяч фунтов (около 3 миллионов рублей). Она решает их потратить необычным способом и купить голубятник, о котором мечтал ее муж.

Оказалось, что супруг женщины разводил голубей с 10 лет и с юности увлекался голубиными гонками. Однажды команда голубей Мика долетела до Франции, преодолев более 300 км.

Однако Мику пришлось отказаться от своего хобби из-за больных коленей, но он очень тосковал по своему увлечению.

Поэтому жена собирается купить Мику новую голубятню (они в Британии стоят около 250 тысяч рублей). Победительница лотереи рассказывает, что она счастлива, если счастлив ее муж.