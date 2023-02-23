Синие люди пустыни: кто такие туареги и почему у них царит матриархат

Туареги – единственный в мире народ, у которых мужчины обязаны закрывать лица во время еды, отдыха и даже сна. Современным кочевникам, которых называют "синие люди пустыни", удалось сохранить древнюю культуру. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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В этом народе девочки с детства учатся читать и писать. Именно женщины отвечают за развитие и культуру, продолжая фольклорное наследие. Иногда туареги проводят специальные мероприятия – «tendi» и «ahal», на которых молодые встречаются и танцуют танцы ухаживания.

В сексуальном смысле женщины туарегов — самые свободные женщины мира. Согласно Морокко в туарегской культуре добрачный опыт считается преимуществом как у мужчины, так и у женщины. В культуре поощряется уважение и свобода.

После свадьбы семья селится в племени жены, ближе к матери. Счет родства ведут по материнской линии, а наследство передается по отцовской. Также положение вождя племени передается по наследству по женской линии.

Мужчины наоборот могут быть безграмотными. Когда мальчик вырастает, отец дарит ему меч и лицевую накидку. С этого момента он закрывает лицо от посторонних глаз. Мужчины носят повыязки даже во время еды и сна. Видеть его лицо может только любимая женщина.

Народ трепетно относится к древним поверьям. Они верят, что духи родственников нового члена семьи способны навредить. А сила духов обычно находится в голове и выйти наружу может только через рот, нос и уши. Поэтому мужчин заставляют покрывать лицо.