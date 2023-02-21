Rambler&Co запустил адвент-календарь для встречи весны

«Весенний адвентоминоз» поможет настроиться на праздники и на тёплое время года.

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На сайте медиахолдинга Rambler&Co появился «Весенний адвентоминоз» – спецпроект с механикой адвент-календаря на все «переходные» дни между зимой и весной – с 20 февраля по 10 марта. Для каждого дня на лендинге есть интерактивная карточка с необходимым витамином, но не привычным – B9 или C для хорошего самочувствия, а уникальными Р, И, К, О и другими для хорошего настроения.

Например, карточка с витамином П на 21 февраля советует подготовиться к грядущим праздникам и составить вишлист Подарков. В этом важном процессе поможет новая вариация классической игры «Змейка», в которой надо собирать нужные презенты, а нежелательные избегать со всей ловкостью пальцев на клавиатуре.