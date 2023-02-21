Почему самоубийцы стремятся к водопаду Текендама

Водопад Текендама, находящийся всего в 30 км к юго-западу от Богаты, столицы Колумбии, ежегодно привлекает тысячи туристов. Многие приезжают сюда, чтобы полюбоваться потрясающими видами на долину. С таким большим количеством посетителей неудивительно, что отель Del Salto, построенный еще в 1928 году с видом на стремительно падающие с высоты потоки воды, был в свое время очень успешным. Однако все изменилось в начале 1990-х годов. Почему гостиница приобрела дурную славу и резко закрыла свои двери для постояльцев, читайте в материале «Рамблера».

Существует много теорий относительно того, почему этот отель, пользующийся большой популярностью, был заброшен. Официальная версия гласит, что гостиница опустела из-за того, что воды Текендамы стали источать неприятный запах, мол, в них сливали канализацию. Однако многие считают, что этот район проклят, и именно это вынудило владельцев отеля отказаться от своего бизнеса и бежать прочь в более спокойное место.

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Все дело в том, что название водопада, находящегося рядом с Del Salto, переводится как «открытая дверь». Его дали индейцы, населявшие долину реки более тысячи лет назад, но предпочитавшие обходить это место стороной. Они верили, что там живут духи, которые помогают перейти в другой мир. Однако, застройщикам отеля мистические легенды были только на руку, ведь поток любознательных туристов не иссякал. Так продолжалось вплоть до 70-х годов прошлого столетия.

В отсутствие отдыхающих эта локация будто бы магнитом начала притягивать самоубийц. Согласно поверью, местные индейцы использовали водопад Текендама как средство перехода в мир иной. Они бросались с обрыва целыми семьями и по легенде превращались в орлов. В двадцатом веке склоны близ отеля аналогичным образом использовали страдающие от неразделенной любви романтики, разорившиеся бизнесмены и другие.

Местные жители верят, что в другой мир людей забирают духи, охраняющие водопад. Правда, они также считают, что души современных самоубийц так и не нашли своего приюта, поэтому продолжают скитаться по окрестностям и по сей день.