Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Магнит для самоубийц: почему внезапно опустел отель у водопада Текендама

Мира Маркина

Водопад Текендама, находящийся всего в 30 км к юго-западу от Богаты, столицы Колумбии, ежегодно привлекает тысячи туристов. Многие приезжают сюда, чтобы полюбоваться потрясающими видами на долину. С таким большим количеством посетителей неудивительно, что отель Del Salto, построенный еще в 1928 году с видом на стремительно падающие с высоты потоки воды, был в свое время очень успешным. Однако все изменилось в начале 1990-х годов. Почему гостиница приобрела дурную славу и резко закрыла свои двери для постояльцев, читайте в материале «Рамблера».

Почему самоубийцы стремятся к водопаду Текендама
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Существует много теорий относительно того, почему этот отель, пользующийся большой популярностью, был заброшен. Официальная версия гласит, что гостиница опустела из-за того, что воды Текендамы стали источать неприятный запах, мол, в них сливали канализацию. Однако многие считают, что этот район проклят, и именно это вынудило владельцев отеля отказаться от своего бизнеса и бежать прочь в более спокойное место.

Видео дня

Все дело в том, что название водопада, находящегося рядом с Del Salto, переводится как «открытая дверь». Его дали индейцы, населявшие долину реки более тысячи лет назад, но предпочитавшие обходить это место стороной. Они верили, что там живут духи, которые помогают перейти в другой мир. Однако, застройщикам отеля мистические легенды были только на руку, ведь поток любознательных туристов не иссякал. Так продолжалось вплоть до 70-х годов прошлого столетия.

В отсутствие отдыхающих эта локация будто бы магнитом начала притягивать самоубийц. Согласно поверью, местные индейцы использовали водопад Текендама как средство перехода в мир иной. Они бросались с обрыва целыми семьями и по легенде превращались в орлов. В двадцатом веке склоны близ отеля аналогичным образом использовали страдающие от неразделенной любви романтики, разорившиеся бизнесмены и другие.

Местные жители верят, что в другой мир людей забирают духи, охраняющие водопад. Правда, они также считают, что души современных самоубийц так и не нашли своего приюта, поэтому продолжают скитаться по окрестностям и по сей день.

Озеро скелетов: где находится один из самых мрачных водоемов мира

В конце 2000-х годов на отель El Hotel del Salto обратило внимание государство и здание получило статус объекта культурного наследия Колумбии. Позже его преобразовали в музей, где и сегодня проводят различные выставки. Однако это место по-прежнему пользуется дурной славой, что абсолютно не отпугивает любителей всего жуткого и мистического.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий