Сколько кг в 1 литре разных веществ: воды, молока и других

Многие со школьной скамьи усвоили, что литр воды весит один килограмм. Но на самом деле не весит и не килограмм. А что же тогда? Масса воды зависит от совокупного действия самых разных факторов, включая атмосферное давление и температуру. Это справедливо и для других жидкостей и сыпучих веществ. В обычной жизни редко приходится выяснять, сколько кг в 1 литре того, или иного вещества, но иногда такое знание оказывается полезным.

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«Рамблер» рассказывает, от чего зависит масса и объем жидкостей и сыпучих веществ и что нужно знать, чтобы вычислить эти величины.

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Чем вес отличается от массы

Даже тот, кто хорошо учился в школе и помнит кое-что из физики, в быту все равно для измерения веса использует килограммы. И когда супермаркеты еще не были оборудованы весами для самостоятельного взвешивания овощей и фруктов, к продавцу было принято обращаться с просьбой – взвесить тот или иной продукт. Хотя на самом деле речь идет о массе и называть ее весом неправильно.

Вес – это сила, с которой тело действует на опору или подвес. Эта величина называется векторной, так как всегда имеет направление действия и измеряется в ньютонах.

Масса —мера инертности тела (инертная масса) или «заряд» гравитационного поля (гравитационная масса). Эта величина скалярная, она имеет только числовое значение, направления у нее нет, и измеряется в килограммах.

Что влияет на массу воды

Масса воды зависит от нескольких факторов:

температуры,

атмосферного давления,

состояния воды (жидкость, лед, снег),

солености воды (пресная, соленая),

типа изотопов водорода.

Сколько весит килограмм воды

Так, масса воды при атмосферном давление в 760 миллиметров ртутного столба и температуре 4 градуса по Цельсию составит примерно 998,5 грамма. При округлении до единиц получаем тот самый килограмм.

Как считали раньше

Единое для всех стран решение было принято в 1964 году на международной конференции по мерам и весам. Тогда была принята единица для обозначения объема воды равного одному кубическому дециметру, которая получила название литр. Причем эту единицу отвязали от массы, она стала использоваться для обозначения объема, но не массы. А вот в 1901 году ученые на аналогичной конференции по мерам и весам договорились, что литр воды – это не кубичиский дециметр, а 1 кг воды при температуре 3,98˚С и атмосферном давлении 760 мм ртутного столба.

Сколько килограммов в одном литре разных веществ

Чтобы определить массу того или иного вещества, можно воспользоваться формулой: масса равна плотности вещества, умноженной на его объем. Соответственно, для вычисления объема справедлива формула: масса вещества, деленная на его плотность.

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Плотность веществ вычислять не нужно, ее можно найти в специальных таблицах.

Таблица объемов и массы разных веществ