Как в столице менялись свадьбы в разные эпохи

Торжественные церемонии во дворцах, на футбольных стадионах и теплоходах, клятвы, обмен кольцами и трогательные речи ведущих — так сегодня выглядят московские свадьбы. Каждая пара может придумать собственный сценарий праздника, и сотрудники загсов помогут воплотить мечту в жизнь.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Современные свадебные ритуалы зародились во второй половине XX века — после того как в СССР начали появляться дворцы бракосочетаний. Первый такой дворец заработал в столице 22 февраля 1961 года (сегодня это Дворец бракосочетания № 1, более известный у жителей как Грибоедовский загс).

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К годовщине открытия первого столичного дворца бракосочетания mos.ru рассказывает, как проходили красные свадьбы в первые годы после революции 1917-го, почему в 1930-х молодых женили лейтенанты НКВД, когда церемония вступления в брак снова стала романтичной и как менялся образ сотрудниц загсов в разные эпохи.

Книги актов гражданского состояния вместо церковного обряда

На Руси и в Российской империи свадьбы сопровождались разными обрядами. Например, в допетровские времена венчанию предшествовали смотрины невест, сватовство и сговор, после него закатывали пир, проверяли хозяйственность жены и укладывали новобрачных. Само венчание было связано со множеством ритуалов, а функции современных органов ЗАГС до 1917 года выполняли храмы. Священники, которые венчали новобрачных, вели метрические книги, в которых делали записи о важном событии. Никаких официальных документов на руки супруги не получали.

С приходом советской власти свадьбы лишились романтики: на смену браку на небесах пришел брак гражданский. Церемонии отныне организовывали не в церквях, а в органах ЗАГС, созданных декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов гражданского состояния». Некогда священный обряд стали проводить в «специально предназначенных для этого помещениях», рассказала Наталия Шарпар, начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ.

«По сути загсы тогда представляли собой бюро, где ставили штамп в паспорте. Жених и невеста проходили в конторскую комнату, там стояли стол с красной — в честь революции — скатертью, два стула для молодоженов да бюст Владимира Ленина. Сотрудник делал запись в книге актов гражданского состояния, пара расписывалась и получала свидетельство о заключении брака. Никаких пышных платьев у невест, возвышенных речей, музыки, празднующих родных и близких», — отметила Наталия Шарпар.

Зато именно в 1920-е появились ведущие свадебных церемоний. Они одевались в костюмы, волосы убирали в пучок. Аккуратный, неброский — так можно охарактеризовать их образ. Строгость в одежде сохранялась и после июля 1934-го, когда органы ЗАГС были включены в структуру подразделений НКВД. Службу регистраторов брака приравняли к милицейской, начальники отделов получили звания лейтенантов. Так и выглядела свадьба в 1930-х: двое влюбленных и служащий НКВД, сухо поздравляющий молодых.

Оттепель в стране и свадебной культуре

Во второй половине XX века в Советском Союзе прошла реорганизация государственных структур, и в 1957 году органы ЗАГС снова перешли в ведение Совета народных депутатов. Для сотрудников, которые женили новобрачных, начали разрабатывать инструкции, чтобы повысить культуру общения. Кроме того, на церемонии теперь должны были присутствовать свидетели. Однако программ обучения для регистраторов все еще не было предусмотрено. Внешний вид ведущих тоже по-прежнему не регламентировался, но с 1930-х он все же претерпел изменения.

Строгость, присущая регистраторам и лейтенантам НКВД, ушла в прошлое. Сотрудницы загсов получили возможность одеваться на свой вкус — в шерстяное платье, трикотажный костюм или в вечерний наряд. Единственным обязательным атрибутом был нагрудный знак с гербом РСФСР. Так сотрудницы загсов выглядели вплоть до 1990-х годов.

Процедура вступления в брак тем временем переставала быть административной и превращалась в праздник для влюбленных. В 1958 году комсомольцы ленинградского производственного объединения «Светлана» обратились в партийные органы с инициативой создать дворцы бракосочетания, и их идею поддержали. Первый такой дворец открылся в Ленинграде в 1959-м. А 22 февраля 1961 года появился Дворец бракосочетания № 1 в Москве.

«В 1960-е и сформировались современные свадебные ритуалы: подтверждение согласия на вступление в брак, обмен кольцами, торжественное вручение свидетельства, объявление мужем и женой. Ведущие включали эти ритуалы в сценарий церемонии, но речи писали себе сами. Так же происходит и сейчас», — уточнила Наталия Шарпар.

Все, что раньше считалось проявлением буржуазного образа жизни, стало возвращаться в свадебную культуру. Влюбленные женились не в конторах, а в настоящих дворцах с парадными залами и садами. Правда, перед бракосочетанием в величественном здании нередко приходилось высиживать долгую очередь, но молодых это не останавливало. Открывались свадебные салоны — невесты снова надевали фату, женихи облачались в костюмы, звучал свадебный марш.

Психолог, артист и юрист в одном лице

Современные запросы женихов и невест потребовали от органов ЗАГС новых, современных решений. Подать заявление на регистрацию брака теперь можно онлайн на mos.ru и портале госуслуг, а также лично в центрах госуслуг и в дворцах бракосочетания. Каждая пара бронирует удобную дату и время, чтобы в процессе подготовки столь важного для них дня не стоять в очередях.

А в 2019 году на mos.ru заработал спецпроект «Новые адреса счастья»: влюбленные могут выбрать одну из более 30 локаций для выездной регистрации брака. Пожениться на Северном речном вокзале, в музее-усадьбе «Остафьево», на футбольном поле стадиона «Спартак», в Останкинской телебашне, на станции метро «Маяковская», в небоскребах центра «Москва-сити», на теплоходе, в «Москвариуме», на Московской канатной дороге — благодаря проекту «Новые адреса счастья» можно спланировать незабываемую свадьбу. Для регистрации брака на любой из этих площадок необходимо оплатить только стандартную госпошлину в размере 350 рублей, дополнительных затрат не потребуется.

Изысканной церемонии должна быть под стать и ведущая. Для сотрудниц загсов разработали единую форму одежды: зимнее и летнее платье оттенка чайной розы, а также темно-лиловые кейпы (накидки с добавлением шерсти). Туфли должны быть бежевых оттенков на каблуках не ниже пяти сантиметров, а волосы нужно укладывать или собирать в пучок. Это элегантный женственный образ, как нельзя лучше подходящий для романтичного события.

А еще для регистраторов брака разработали программу обучения. О том, какие знания и навыки они осваивают, рассказала ведущая Шипиловского дворца бракосочетания Татьяна Покаместова.

«Сотрудник загса — это одновременно и юрист, и артист, и психолог. Ему нужно учиться ораторскому искусству и актерскому мастерству, быть знакомым с государственным управлением и, конечно, знать законы нашей страны, а также уметь адаптироваться в нештатных ситуациях. Даже самым опытным сотрудникам необходимо повышать квалификацию. В Университете Правительства Москвы создана специальная программа обучения с VR-очками: нас погружают в виртуальную реальность, где мы сталкиваемся с разными, в том числе конфликтными, ситуациями», — подчеркнула Татьяна Покаместова.

Например, среди конфликтных ситуаций может быть отказ жениха или невесты вступать в брак. Тогда ведущая обязана переспросить и, если человек опять отказался, сообщить, что, согласно Семейному кодексу Российской Федерации, брак не может быть зарегистрирован. Татьяна Покаместова добавила, что в практике подобное случается нечасто, но похожий случай у нее был, она спросила согласия жениха, и тот ответил: «Нет». Выждав паузу, он, впрочем, пояснил, что «его сердце не может сказать нет».

Репетиция таких курьезов в виртуальной реальности помогла Татьяне сохранить самообладание. Не растерявшись, она удостоверилась, что мужчина согласен жениться, после чего продолжила церемонию.

Советы юным молодоженам и трогательные слова романтикам

В арсенале каждой ведущей несколько вариантов речи, которые она сочинила сама. Так получается не заученный безэмоциональный текст, а речь, идущая от сердца. Подходящий вариант сотрудницы подбирают под конкретную пару.

«Например, отличаются речи для юных и более взрослых пар. Взрослые пары, как правило, опытные, мудрые люди, которые уже состояли в браке. Им уместнее сказать о том, как сложно обрести близкого по духу человека. А они пусть и не в 20 лет, но сумели найти любовь. Их просто хочется поздравить с тем, что они снова почувствовали то самое искреннее, трепетное чувство. Молодым же больше подойдут другие слова. Им мы ненавязчиво даем советы, чтобы оберегали и ценили друг друга», — пояснила Татьяна Покаместова.

Иногда ведущие импровизируют в зависимости от настроения молодоженов или обстановки. Для романтичной пары можно включить в речь трогательные слова, например: «Лишь любви подвластно соединить два сердца незримой нитью». Другие, наоборот, сами попросят более сдержанный вариант без «кораблей любви», «океанов жизни» и «берегов надежды». А еще вдохновение у ведущих просыпается в живописных локациях: на теплоходе, в усадьбах, на высотных площадках.