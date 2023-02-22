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28 минут назад

Раскрыта история первого московского вытрезвителя

Мослента

Историю первого московского вытрезвителя раскрыла «Мослента» в материале историка и журналиста Валерия Бурта. Это было заведение на углу Серебряного переулка рядом с Арбатом.

Раскрыта история первого московского вытрезвителя
Фото: МослентаМослента

В 1930-х годах на указанном месте построили баню для метростроевцев, которую позднее преобразовали в «Медвытрезвитель» №2. Постояльцев заведения встречали дежурные милиционеры и фельдшер. В вытрезвителе пациентов мыли и укладывали спать, наутро им устраивали медосмотр и предлагали чай «на дорожку». Услуги в заведении стоили от 10 до 15 рублей.

После пребывания в вытрезвителе на работу человека отправлялось официальное письмо.

«"Злоупотребляющим" грозил выговор с записью в трудовую книжку, лишение премии. Могли снять с очереди на новую квартиру или даже уволить с работы. Но так карали тех, кто из вытрезвителей, что называется, не вылезал», — пояснил Бурт.

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