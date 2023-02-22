Раскрыта история первого московского вытрезвителя

«"Злоупотребляющим" грозил выговор с записью в трудовую книжку, лишение премии. Могли снять с очереди на новую квартиру или даже уволить с работы. Но так карали тех, кто из вытрезвителей, что называется, не вылезал», — пояснил Бурт.