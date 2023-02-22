Лаптев день: что нельзя делать 22 февраля

22 февраля православная церковь чтит память святого Панкратия Печерского и мученика Никифора. В этом году на 22 февраля также выпал третий день Масленицы, который в народе называют "Лакомкой". Считается, что третьим днем завершается "узкая Масленица".

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В народном же календаре этот день отмечен как день Лаптя. Именно 22 февраля в старину принимались за изготовление лаптей для нового сезона. Хозяйки же занимались готовкой – хорошей приметой было собрать за столом всю семью и угощаться самыми разными блюдами и выпечкой. А когда этот день выпадает на Масленицу, конечно, ни один стол не должен остаться без блинов.

Наши предки к этому времени уже как правило доедали все запасы, приготовленные заранее на зиму, потому появлялась необходимость приобретать продукты. В связи с этим цены на продовольствие начинали расти.

Также в этот день было принято начинать лечение серьезных хронических заболеваний. Согласно поверьям, если это не сделать в день памяти Панкратия, недуги будут преследовать вас всю оставшуюся жизнь. Помимо этого именно сегодня стоит взяться за ремонт поломанной мебели.

Что нельзя делать:

Надевать грязные или порванные вещи или обувь

Поднимать найденные на улице деньги или предметы

Выносить из дома мусор

Хвалить кого-то или делать комплименты

Браниться, сплетничать и осуждать кого-то

Погодные приметы