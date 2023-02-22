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2 часа назад

Лаптев день: что нельзя делать 22 февраля

Мира Маркина

22 февраля православная церковь чтит память святого Панкратия Печерского и мученика Никифора. В этом году на 22 февраля также выпал третий день Масленицы, который в народе называют "Лакомкой". Считается, что третьим днем завершается "узкая Масленица".

Лаптев день: что нельзя делать 22 февраля
Фото: Wikimedia.commonsWikimedia.commons

В народном же календаре этот день отмечен как день Лаптя. Именно 22 февраля в старину принимались за изготовление лаптей для нового сезона. Хозяйки же занимались готовкой – хорошей приметой было собрать за столом всю семью и угощаться самыми разными блюдами и выпечкой. А когда этот день выпадает на Масленицу, конечно, ни один стол не должен остаться без блинов.

Наши предки к этому времени уже как правило доедали все запасы, приготовленные заранее на зиму, потому появлялась необходимость приобретать продукты. В связи с этим цены на продовольствие начинали расти.

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Также в этот день было принято начинать лечение серьезных хронических заболеваний. Согласно поверьям, если это не сделать в день памяти Панкратия, недуги будут преследовать вас всю оставшуюся жизнь. Помимо этого именно сегодня стоит взяться за ремонт поломанной мебели.

Что нельзя делать:

  • Надевать грязные или порванные вещи или обувь
  • Поднимать найденные на улице деньги или предметы
  • Выносить из дома мусор
  • Хвалить кого-то или делать комплименты
  • Браниться, сплетничать и осуждать кого-то

Погодные приметы

  • Снег крепко лежит на ветках - можно ждать потепления
  • Звезд не видно ночью – весна уже близко
  • Сильный мороз в такой день говорит о том, что скоро холода отступят
  • Сочно-красный закат сулит снежные дни.
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