Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
22 февраля

Розовый дельфин и макроикра: лучшие снимки конкурса "Подводный фотограф года"

Мария Каткова

На конкурсе "Подводный фотограф года" (Underwater Photographer of the Year) в Великобритании ежегодно выбирают лучшие снимки, сделанные под водой, и награждают их авторов. В 2023-м победительницей стала американский фотограф Кэт Чжоу, которая запечатлела на пленку розового дельфина. Эта и другие работы конкурса — в галерее "Рамблера".

1/12 "Фотограф года по охране морской среды" — Альваро Эрреро, "Безнадежность".
Фото: Underwater Photographer of the Year
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/12 Гран-при получила фотограф Кэт Чжоу из США со снимком амазонского розового дельфина.
Фото: Underwater Photographer of the Year
3/12 Победитель в номинации "Черно-белое" — Дон Силкок.
Фото: Underwater Photographer of the Year
4/12 Победитель в категории "Широкий угол" — Дж. Грегори Шерман, "Прохождение" (Fade).
Фото: Underwater Photographer of the Year
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/12 Победитель в номинации "Обломки" — "Двигатель с седлом" (Engine with a saddle) Бретта Элдриджа.
Фото: Underwater Photographer of the Year
6/12 Победитель в номинации "Поведение" — "Занимайтесь любовью, а не войной" Юрия Иванова.
Фото: Underwater Photographer of the Year
7/12 Победитель в номинации "Макро" — Шейн Гросс.
Фото: Underwater Photographer of the Year
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/12 Победитель в номинации "Портрет" — "Хобот" Сулимана Алатики.
Фото: Underwater Photographer of the Year
9/12 Победитель номинации "Самый многообещающий британский подводный фотограф года" — Тео Викерс со снимком "Дикие моря острова".
Фото: Underwater Photographer of the Year
10/12 Победитель в номинации "Британские воды. Компакт" — Тони Рид.
Фото: Underwater Photographer of the Year
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/12 В номинации "Британский подводный фотограф года" победил Олли Кларк, представив работу "Рой".
Фото: Underwater Photographer of the Year
12/12 Победитель в номинации "Британские воды. Жизнь вместе" — Дэн Болт.
Фото: Underwater Photographer of the Year

На фотографии Кэт Чжоу видны и вода, и закатное небо. Дельфин высунул кончик носа на воздух и оказался "в двух стихиях" одновременно. Чжоу сделала снимок в Амазонии. По местной легенде, розовые дельфины превращаются в обаятельных мужчин boto encantado и соблазняют девушек.

В номинации "Макро" победил Шейн Гросс. На его фото — мальки и икринки, их можно рассмотреть в деталях. Лучший портрет — фотография "Хобот" Сулеймана Атлатики. На этом снимке слон стоит в воде, ноздри его хобота оказываются в объективе.

5 фактов дня: кто придумал гавайскую пиццу и как летучая мышь стала "птицей года"

Другие работы, представленные на конкурс, посвящены растениям, животным, людям, подводным пейзажам, а также кораблям и самолетам, которые потерпели крушение.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кто отличился на конкурсе "Мисс Вселенная".

Истории,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий