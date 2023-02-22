На конкурсе "Подводный фотограф года" (Underwater Photographer of the Year) в Великобритании ежегодно выбирают лучшие снимки, сделанные под водой, и награждают их авторов. В 2023-м победительницей стала американский фотограф Кэт Чжоу, которая запечатлела на пленку розового дельфина. Эта и другие работы конкурса — в галерее "Рамблера".

На фотографии Кэт Чжоу видны и вода, и закатное небо. Дельфин высунул кончик носа на воздух и оказался "в двух стихиях" одновременно. Чжоу сделала снимок в Амазонии. По местной легенде, розовые дельфины превращаются в обаятельных мужчин boto encantado и соблазняют девушек.

В номинации "Макро" победил Шейн Гросс. На его фото — мальки и икринки, их можно рассмотреть в деталях. Лучший портрет — фотография "Хобот" Сулеймана Атлатики. На этом снимке слон стоит в воде, ноздри его хобота оказываются в объективе.