Что такое сеноты и зачем они нужны были племени майя

Сенот – это образовавшийся в результате обрушения свода пещеры своеобразный колодец, в котором протекают подземные воды. В свое время майя нашли применение этому уникальному явлению, встречающемуся только на полуострове Юкатан в Мексике и близлежащих островах Карибского бассейна. Как древняя цивилизация использовала естественные провалы, читайте в материале «Рамблера».

Название провалов пришло из языка индейцев майя от слова ts'onot («колодец»). Они называли сеноты «вратами в царство мертвых» и считали их воды священными. Особенно известен Священный сенот в древнем городе Чичен-Ица. Он представляет собой гигантскую круглую воронку диаметром свыше 60 метров. Ее отвесные стены, сложенные из пластов известняка, круто обрываются вниз, к темно-зеленой воде.

По представлениям майя, внутри колодца жил бог дождя Чак. Майя приносили ему человеческие жертвы, бросая их на дно сенота. Вслед за живыми подношениями индейцы отправляли в провал богатые дары — утварь, украшения, золото.

«Если в эту страну попадало золото, большую его часть должен был получить этот колодец», — писал Диего де Ланда в своей книге 1566 года «Сообщение о делах в Юкатане».

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Считается, что последнее крупное жертвоприношение произошло в сеноте накануне прихода испанцев в начале XVI века. После этого колодец был заброшен и зарос джунглями. Несколько веков спустя со дна Священного сенота подняли клад, по ценности уступающий только находкам из гробницы Тутанхамона. Там же были обнаружены кости людей и животных.