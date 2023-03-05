Как в реальности выглядит работа на башенном кране: видео

Крановщик или машинист башенного крана — это крайне востребованный специалист на строительной площадке. Люди других профессий зачастую задаются вопросом, какова она — реальность обычного крановщика.

Для того, чтобы стать машинистом башенного крана, необходимо пройти теоретическую и практическую подготовку. Получить образование можно в колледже или на специальных курсах.

Главная основа профессии крановщика – соблюдение техники безопасности, ведь главным опасным фактором работы является высота кабины. Средняя высота крана – 60 метров, в нее машинист попадает, поднимаясь по наружной железной лестнице без страховки.

Но установленными правилами безопасности нередко пренебрегают. Трагедии, связанные с падениями кранов, случаются в результате халатности, игнорирования показаний датчиков безопасности и переутомления.

Поэтому крайне важно соблюдать все меры предосторожности. А на то, как крановщики попадают в кабину перед началом рабочего дня и как выходят из нее после конца рабочей смены, можно посмотреть в видео.