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1 час назад

Как в реальности выглядит работа на башенном кране: видео

Стелла Шмель

Крановщик или машинист башенного крана — это крайне востребованный специалист на строительной площадке. Люди других профессий зачастую задаются вопросом, какова она — реальность обычного крановщика.

Для того, чтобы стать машинистом башенного крана, необходимо пройти теоретическую и практическую подготовку. Получить образование можно в колледже или на специальных курсах.

Главная основа профессии крановщика – соблюдение техники безопасности, ведь главным опасным фактором работы является высота кабины. Средняя высота крана – 60 метров, в нее машинист попадает, поднимаясь по наружной железной лестнице без страховки.

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Но установленными правилами безопасности нередко пренебрегают. Трагедии, связанные с падениями кранов, случаются в результате халатности, игнорирования показаний датчиков безопасности и переутомления.

Поэтому крайне важно соблюдать все меры предосторожности. А на то, как крановщики попадают в кабину перед началом рабочего дня и как выходят из нее после конца рабочей смены, можно посмотреть в видео.

Ранее мы рассказывали о том, как люди просыпались вовремя до появления будильников.

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