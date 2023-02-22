Что стало с женщиной, выпившей воду, которой 2,6 млрд лет

Вы могли бы выпить воду, которая простояла в бутылке неделю? Большинство из нас, боясь загрязнения, просто слило бы ее в раковину. При этом сообщается, что одна ученая выпила воду, которой уже больше двух миллиардов лет. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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В 2013 году группа ученых обнаружила карманы воды на четыре тысячи метров ниже поверхности Земли в канадской шахте, которая была нетронутой и изолированной в течение тысяч лет.

Исследование показало, что вода в Тимминсе, Онтарио, была заперта в тонких трещинах в гранитоподобной скале. Они смогли определить возраст воды после взятия проб и изучения местности. Предполагаемый возраст воды — 2,6 млрд лет.

Затем ведущий исследователь, профессор Барбара Шервуд Лоллар, сделала немыслимое. Она попробовала воду и рассказала о своих ощущениях.

В интервью Los Angeles Times Лоллар назвала вкус жидкости «соленым». Она описала воду как вязкую и имеющую консистенцию кленового сиропа.