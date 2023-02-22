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1 час назад

Почему в СССР входные двери обивали дерматином

Мира Маркина

В чем же заключался секрет популярности дерматиновой обивки, ставшей классикой советского дизайна? Рассказываем, как появился этот способ отделки дверей, в материале «Рамблера».

Почему в СССР входные двери обивали дерматином
Фото: Кадр из фильма "Служебный роман"Кадр из фильма "Служебный роман"

Одни просто обтягивали дерматином дверь, другие же добавляли набивку, превращая деревянную основу в «надутую» конструкцию. При этом далеко не всегда в ход шел дешевый материал: те, кто мог, покупали дорогую «кожу» и использовали ее не только на внешней, но и на внутренней стороне двери. Но почему люди отдавали предпочтение подобному дизайну?

На это было несколько причин: одна из них заключалась в том, что дерматин был способом «оживить» стандартные двери, которые в советское время не очень-то и радовали глаз. Можно было выбрать цвет, добавить блестящие заклепки, из которых выкладывали затейливые узоры, и подобрать ручку, например, под бронзу. Доходило до того, что по дерматиновым дверям воры вычисляли состоятельные семьи. Так, например, всем было известно, что лаковую алую или изумрудную «кожу» могли себе позволить только работники торговли.

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Вторая причина — дерматин все же был доступным материалом, который могли позволить себе многие. В качестве наполнителя использовали что угодно (даже старое ватное одеяло). Еще один из плюсов такого решения: заклеить разрез на обивке или даже полностью ее заменить было не так уж и сложно. Были у жителей домов и практические соображения: дерматин был отличной шумо- и теплоизоляцией. Приятным бонусом была защита комнат от неприятных запахов (сигаретного дыма и ароматов из мусоропроводов, доносящихся из подъездов).

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