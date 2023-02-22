Почему в СССР входные двери обивали дерматином

В чем же заключался секрет популярности дерматиновой обивки, ставшей классикой советского дизайна? Рассказываем, как появился этот способ отделки дверей, в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Служебный роман" Кадр из фильма "Служебный роман"

Одни просто обтягивали дерматином дверь, другие же добавляли набивку, превращая деревянную основу в «надутую» конструкцию. При этом далеко не всегда в ход шел дешевый материал: те, кто мог, покупали дорогую «кожу» и использовали ее не только на внешней, но и на внутренней стороне двери. Но почему люди отдавали предпочтение подобному дизайну?

На это было несколько причин: одна из них заключалась в том, что дерматин был способом «оживить» стандартные двери, которые в советское время не очень-то и радовали глаз. Можно было выбрать цвет, добавить блестящие заклепки, из которых выкладывали затейливые узоры, и подобрать ручку, например, под бронзу. Доходило до того, что по дерматиновым дверям воры вычисляли состоятельные семьи. Так, например, всем было известно, что лаковую алую или изумрудную «кожу» могли себе позволить только работники торговли.