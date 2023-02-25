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1 час назад

Как готовили наложниц в султанских гаремах

Мира Маркина

Как были устроены гаремы, по какому принципу отбирали наложниц и с чем приходилось сталкиваться девушкам, проходящим «кастинг»? Ответы на эти вопросы можно получить из записей тех дней, которые сохранились в музеях и библиотеках. Об изнанке сералей рассказываем в материале «Рамблера».

Как готовили наложниц в султанских гаремах
Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»Кадр из сериала «Великолепный век»

Устройство гаремов было весьма простым: специальные люди внимательно следили за тем, достаточно ли девушек находится в закрытых от чужих глаз комнатах. Контролировали они также и селекцию, ведь у правителя от женщин из гарема рождались дети, в том числе и наследники престола. Предпочтение обычно отдавали брюнеткам — их в гареме было около 80%. Остальные 20% приходились на шатенок и блондинок, а рыжеволосым девушкам путь в наложницы был заказан. Считалось, что такой цвет локонов свидетельствует о том, что в женщине скрываются темные силы.

Что касается параметров тела: в основном обращали внимание на гармоничное соотношение бедер и талии, а вот размер груди не имел особого значения при выборе наложниц. К слову, большой бюст и вовсе считался не преимуществом, а недостатком.

Пройдя отбор, девушки были обязаны поддерживать хорошую физическую форму. Тренировки были весьма разнообразны и включали в себя танцы, бег и плавание. Танцевали женщины ежедневно и нередко по несколько часов. Ели наложницы семь раз в день и тем не менее почти всегда были голодны. Порции были совсем небольшими, а тарелки крошечными — за раз на них подавалось не более 250 граммов пищи.

Как предохранялись от нежелательных беременностей в гаремах

Некоторые приемы еды заменялись стаканом айрана. Кроме него в рацион входили курица, рыба, мясо, овощные супы, вареные яйца и овощи. На сладкое наложницы ели лишь фрукты, иногда сухофрукты — изюм и финики — к кофе (напиток подавали лишь раз в день).

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