Раскрыта история происхождения популярной шутки о Большом театре

Один из авторов группы "Москва: История Москвы" в социальной сети "ВКонтакте" рассказал историю происхождения популярной шутки о Большом театре.

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Автор вспомнил, что в прошлом в театре нередко случались пожары: за первые сто лет своего существования Большой театр горел три раза – в 1780-х, в 1805-м и в 1853-м.

Отсюда и появилась шутка, что главными в Большом театре после артистов являются пожарные.

Рассказчик также забыл упомянуть о пожаре 1812 года, когда здание Большого театра сгорело дотла.