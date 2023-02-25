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2 часа назад

У книги 1957 года "Как Гринч украл Рождество" появится продолжение

Газета.Ruиещё 1

Сказка американского детского писателя Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», опубликованная в 1957 году, получит продолжение. Книга «Как Гринч потерял Рождество» выйдет 5 сентября 2023 года в издательстве Random House Children's Books.

У книги 1957 года "Как Гринч украл Рождество" появится продолжение
Фото: Universal PicturesUniversal Pictures

Новая сказка не будет основана на материалах, оставшихся после смерти Доктора Сьюза (настоящее имя — Теодор Сьюз Гайсел) в 1991 году. Автором «Как Гринч потерял Рождество» выступил Аластер Хейм. Действие книги развернется спустя год после событий, описанных в оригинальной сказке, где вредный и ворчливый зеленый монстр планировал сорвать Рождество для счастливых жителей городка Ктограда, однако в итоге постигал истинный смысл этого праздника и становился добряком. В новой части Гринч принимается за украшение самой изысканной рождественской елки в Ктограде.

Книга Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество» была впервые экранизирована в 1966 году, тогда на ее основе был снят одноименный мультфильм. Его постановщиком выступил создатель «Луни Тюнз» Чак Джонс, а главного героя озвучил Борис Карлофф. Тексты для песен, звучащих в картине, написал сам Гайсел. Впоследствии у мультфильма вышло несколько продолжений. Также в 2000 году режиссер Рон Ховард выпустил игровой фильм «Гринч — похититель Рождества», в котором сыграли Джим Керри, Энтони Хопкинс и Тейлор Момсен. В 2018 году лента получила анимационный ремейк «Гринч» (в нем зеленый монстр говорит голосом Бенедикта Камбербэтча). Кроме того, в 2021 году на экраны вышла хоррор-адаптация сказка Доктора Сьюза «Зловредный».

Ранее режиссер фильма «Винни-Пух: Кровь и мед» заявил, что дал бы Колобку нож в своем хорроре.

Истории,Чак Джонс,Бенедикт Камбербэтч,Борис Карлофф,Энтони Хопкинс,Джим Керри,
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