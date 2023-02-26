Обнаружена гигантская древняя рыба, которая охотилась на предков человека

В Южной Африке найдены окаменелости рыбы, датируемые 360 миллионами лет назад. Учёные предполагают, что гигантская древняя рыба охотилась на предков человека. Об этом информирует PLOS ONE.

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Рыба, длина которой достигала 2,7 метров, была самой крупной костистой рыбой, зарегистрированной в конце девонского периода. Она также была хищной, поэтому специалисты назвали её Hyneria udlezinye (тот, кто пожирает других).

«Во рту у нее были ряды мелких зубов, а также пары крупных клыков, которые, вероятно, могли достигать 5 сантиметров у самых крупных особей», – поведал один из авторов исследования Пер Ольберг.

Впервые признаки древней рыбы были обнаружены в 1995 году.