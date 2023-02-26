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38 минут назад

PLOS ONE: Обнаружена гигантская древняя рыба, которая охотилась на предков человека

FBM.ru

В Южной Африке найдены окаменелости рыбы, датируемые 360 миллионами лет назад. Учёные предполагают, что гигантская древняя рыба охотилась на предков человека. Об этом информирует PLOS ONE.

Обнаружена гигантская древняя рыба, которая охотилась на предков человека
Фото: FBM.ruFBM.ru

Рыба, длина которой достигала 2,7 метров, была самой крупной костистой рыбой, зарегистрированной в конце девонского периода. Она также была хищной, поэтому специалисты назвали её Hyneria udlezinye (тот, кто пожирает других).

«Во рту у нее были ряды мелких зубов, а также пары крупных клыков, которые, вероятно, могли достигать 5 сантиметров у самых крупных особей», – поведал один из авторов исследования Пер Ольберг.

Впервые признаки древней рыбы были обнаружены в 1995 году.

Учёные собрали скелет нового вида огромной тристихоптеридной древней костистой рыбы, который указывает на то, что Hyneria udlezinye была хищником. Её плавники направлены в основном к задней части тела. Это экологическая уникальность подводных хищников, которая позволяла им делать внезапные броски.

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