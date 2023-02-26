Мы все видели забавные видео, в которых собаки «танцуют» от предвкушения встречи с хозяином, но вы когда-нибудь видели, как ритмично двигаются совы ? Смотрите видео с танцующей от радости совой, которая покорила соцсети.

Кстати, интересно, что слух у сов настолько тонко настроен, что это трудно себе представить. Они могут исследовать слуховую среду и улавливать звуки в трехмерном пространстве, выслеживая добычу Совы эффективно чувствуют звук с помощью асимметричных ушей. В отличие от людей с симметричными ушами в одном и том же месте с каждой стороны, у сов уши разного размера, которые находятся в разных местах на каждой стороне головы. У некоторых сов размер ушей может отличаться на целых 50%, а ориентация ушей — на 15 градусов.