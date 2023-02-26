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19 минут назад

Танцующая от радости сова покорила соцсети: видео

Диана Товсепова

Мы все видели забавные видео, в которых собаки «танцуют» от предвкушения встречи с хозяином, но вы когда-нибудь видели, как ритмично двигаются совы ? Смотрите видео с танцующей от радости совой, которая покорила соцсети.

Кстати, интересно, что слух у сов настолько тонко настроен, что это трудно себе представить. Они могут исследовать слуховую среду и улавливать звуки в трехмерном пространстве, выслеживая добычу Совы эффективно чувствуют звук с помощью асимметричных ушей. В отличие от людей с симметричными ушами в одном и том же месте с каждой стороны, у сов уши разного размера, которые находятся в разных местах на каждой стороне головы. У некоторых сов размер ушей может отличаться на целых 50%, а ориентация ушей — на 15 градусов.

«На практике это означает, что если источник звука (например, мышь) удаляется от линии обзора, в то время как сова остается неподвижной, прием сигнала в одном ухе будет уменьшаться с чрезвычайной скоростью, а в другом — медленнее. Сова повернет голову, чтобы уравнять звуковые сигналы, таким образом поместив мышь прямо перед собой (в поле ее зрения)», — объясняют эксперты.

Возможно это помогает совам так энергично танцевать. Видео с танцующими совами регулярно собирают тысячи лайков от пользователей.

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