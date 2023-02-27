Почему слово «тетка» приобрело негативное значение

В современной России слово «тётка» чаще всего носит оттенок некоторого пренебрежения, что, впрочем, не слишком удивительно для постсоветской культуры, в которой к незнакомым людям принято обращаться безлично: «мужчина», «женщина», «молодой человек», «девушка», «дедуля» или «бабуля»… Обычно так называют женщину «в возрасте», уже вышедшую «в тираж», либо особу, не слишком ухоженную внешне. Но все-таки маловероятно, что так назовут женщину моложе 30 лет, разве что дети…

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«Тётка» - одно из самых распространенных слов в лексиконе современного русского человека. Интересно, а откуда оно вообще взялось?

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Если говорить о семейных отношениях, то традиционно теткой (или тетей) называют сестру отца или матери, а также жену дяди. Исследователи русского языка считают, что слово «тетя», скорее всего, придумали дети. Когда речь только зарождалась, дети называли взрослых «тата», «тятя», «тётя». Позднее «татами» или «тятями» стали называть отцов, а ««тётями» - их сестер. Впоследствии это наименование распространилось и на некоторых других родственниц.

Тётки бывают как родные, так и, скажем, двоюродные, троюродные (двоюродные или троюродные сестры родителей). В старину еще существовала такая степень родства, как великая тётка или внучатая тётка (в наше время ее стали бы называть двоюродной бабушкой). Интересно, что в некоторых регионах тёток по отцу и по матери иногда называли по-разному: сестру отца звали стрыя (стрия, стрыня, стрыйна), а сестру матери – вуйна.[С-BLOCK]

Тёти (или тётки) играли значительную роль в жизни русской семьи. Они часто приходили или приезжали в гости, приносили гостинцы и игрушки детям. Также и к ним ходили в гости. Бедные тетки приходили к зажиточной родне подкормиться, нередко подвизались в богатых семьях в качестве приживалок… В русской семейной традиции случалось и так, что тетки принимали непосредственное участие в воспитании детей и наставлении молодежи. Они часто становились крестными своих племянников и племянниц, всячески им покровительствовали. Были даже поговорки, в которых фигурировало слово «тётка»: «Голод – не тетка», «Водка - вину тётка!»

До революции в России принято было обращение «тётушка», особенно в высших кругах. Так называли обычно только родственниц: «Как ваше здоровье, тётушка Софья?». В наши дни «тётушка» - это анахронизм. Зато в ходу обращение «тётенька». Чаще всего его используют дети по отношению к незнакомой женщине: «Тётенька, не подскажете, который час?»