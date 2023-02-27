Кирилл Весноуказчик: что нельзя делать в первый день поста

27 февраля в народном календаре отмечается праздник Кирилл Весноуказчик. Он назван в честь святого Кирилла, чью память чтят православные в эту дату. По сегодняшней погоде предсказывали, как скоро придет весна. О том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале “Рамблера”.

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Женщины в этот день ходили в гости к своим повитухам и дарили им подарки. Считалось, что в будущем это может помочь в родах, а ребенок будет крепким и здоровым. В древности повитухи спасали жизни, поэтому становились частью семьи.

Также наши предки задабривали духов полей. Считалось, что они являются людям именно в этот день. В поля выносили еду и гостинцы. Согласно поверью, с помощью такого способа приманивали хороший урожай.

27 февраля начинается первый день Великого поста у православных христиан. В этот день делали уборку в доме и избавлялись от остатков пищи после Масленицы. Однако выбрасывать еду нельзя — ее стоит отдать животным или нуждающимся.

Что нельзя делать 27 февраля

В этот день запрещены ссоры и споры. Если недопонимание все-таки произошло, нужно искать способ помириться, иначе весь год пройдет в ссорах и обидах. Также нельзя хвастаться, иначе все ваши планы не сбудутся.

Не стоит в эту дату ходить в парикмахерскую или в маникюрный салон. В древности считалось, что подстриженные волосы и ногти могут укоротить жизнь человека.

27 февраля нельзя кормить животных и птиц хлебом. Если сделать это, то кто-либо из ваших близких людей может скоропостижно скончаться.

Народные приметы на 27 февраля