Москвич обнаружил дома змею

Обнаружив пресмыкающееся, мужчина вызвал бригаду специалистов-биологов. Прибыв по указанному адресу, они отловили и увезли незваного гостя в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Предварительно эксперты идентифицировали змею как крысиного (маисового) полоза.

Специалисты отмечают, что это неядовитый теплолюбивый обитатель южного региона Северной Америки. Сейчас эти змеи весьма популярны в качестве домашних питомцев.

Эксперты также рассказали, что обнаруженная в московской многоэтажке змея испытала стресс, возможно, не меньший, чем хозяин квартиры. Пресмыкающееся какое-то время находилось в шоковых для него условиях (переохлаждение, отсутствие корма). На теле полоза специалисты заметили травмы, также обнаружены и повреждения внутренних органов. Сейчас здоровьем змеи занимаются специалисты центра реабилитации.