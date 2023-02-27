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1 час назад

5 фактов дня: кто носил громоотвод на шляпе и как быстро течет кетчуп

Мира Маркина

Наш мир богат удивительными фактами и явлениями, о существовании которых многие люди даже не подозревают. Подробнее о некоторых из этих фактов – в материале "Рамблера".

5 фактов дня: кто носил громоотвод на шляпе и как быстро течет кетчуп
Фото: UnsplashUnsplash

Громоотвод на шляпе

В 1778 году среди парижанок было модно носить шляпки с громоотводом. При этом заземляющая проволока должна была волочиться за обладательницами шляп. Впрочем, это не единственное подобное изобретение – существовали также громоотводы-зонтики.

Отрицательное число калорий

Продукты с отрицательной калорийностью действительно существуют. В их числе сельдерей: на то, чтобы съесть сельдерей, затрачивается больше калорий, чем содержится в самом продукте.

Скорость кетчупа

Кетчуп вытекает из бутылки со скоростью 30 километров в год.

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Хитрые игорные дома

В XVIII веке в английских игорных домах находились специальные сотрудники, единственной задачей которых было проглотить игральные кости, если случится полицейская облава.

Пасть крокодила

Если нажать крокодилу на глаза, он тут же разожмет пасть.

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