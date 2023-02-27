Крупнейшие хищники и лучшие пловцы: чего вы не знали о белых медведях

27 февраля во всем мире отмечается Международный день полярного медведя. Его проведение было инициировано общественной организацией по сохранению белых медведей Polar Bear International (PBI).

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По данным ученых за 2022 год, в мире насчитывается от 22 тысяч до 31 тысячи особей белого медведя.

В честь праздника "Рамблер" выбрал несколько фактов о белых медведях, которые известны отнюдь не каждому.

Блестящие пловцы

Белые медведи отлично плавают. Официально зарегистрированный рекорд – 687 километров по воде, которые преодолела белая медведица без остановки на отдых.

Снежные берлоги

Если бурые медведи роют берлоги в земле, то белые делают это в снегу. В таких берлогах, как правило, есть несколько комнат и даже вытяжка. При этом зимуют в берлогах только беременные самки, остальные медведи в спячку не впадают.

Крупнейший хищник

Белый медведь является крупнейшим сухопутным хищником на Земле. У взрослого самца длина тела может достигать трех метров, рост в холке 170 сантиметров, а вес 700 килограммов.

Выдающийся нос

Помимо прочего полярные медведи могут похвастаться своим обонянием: они способны учуять добычу под метровым слоем снега, а тюленя даже за 10 км.

Жизнь медвежат

Как правило, медвежата появляются на свет с ноября по январь. Чаще всего медведицы рожают одного медвежонка – только появившиеся на свет особи весят не больше 500 граммов, а по размерам напоминают кошку. Медведица находится в спячке и лишь время от времени просыпается, чтобы убедиться – с детенышем все в порядке.