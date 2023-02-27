Обувь для миниатюрных ног 3000 лет пролежала на пляже графства Кент в Великобритании

Фрагмент кожаной обуви обнаружили на пляже графства Кент в Великобритании. Подробнее о находке рассказал археолог Стив Томлинсон.
Исследование заняло около пяти недель. Его результаты поразили ученых. Вероятнее всего, обувь принадлежала ребенку, который жил в позднем бронзовом веке, то есть примерно 3000 лет назад. Длина изделия составила всего 15 сантиметров, отмечает Planet Today.
«Дата, которую мне дали, была просто поразительной. Это невероятно, и это так, так редко. Такой текстиль не часто выживает, его приходится находить в анаэробных условиях», — рассказал Томлинсон.
Эта находка может оказаться одной из самых старых среди подобных на Британских островах. Изначально такое «звание» принадлежало 2000-летней обуви, обнаруженной археологами в карьере Сомерсет в 2005 году.