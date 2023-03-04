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2 часа назад

5 фактов дня: кожа тигра и трудолюбивая мышца

Мира Маркина

Новый день – это возможность расширить свой кругозор и узнать о вещах, которые еще вчера были загадкой. "Рамблер" выбрал несколько любопытных фактов, которые обогатят знаниями даже интеллектуалов.

5 фактов дня: кожа тигра и трудолюбивая мышца
Фото: UnsplashUnsplash

Фрилансер XIX века

Впервые слово freelancer начали использовать в 1800-х годах для обозначения средневекового наемника, который сражался за ту страну, которая ему больше заплатит.

Трубопровод для пива

В бельгийском городе Брюгге есть подземный трубопровод, растянувшийся на 3,2 километра. По нему пиво транспортируется от пивоварни до завода, где напиток помещают в бутылки.

Кожа тигра

Любопытно, что у тигров полосатая не только шерсть, но и кожа. Кроме того, не существует двух одинаковых окрасов меха.

5 фактов дня: отпечаток языка и дети по почте

Дни на Венере

Дни на Венере длятся дольше, чем года. Поскольку планета вращается крайне медленно, ей требуется 243 земных дня, чтобы обернуться вокруг своей оси, и 225 земных дня, чтобы обернуться вокруг солнца.

Трудолюбивая мышца

Самой трудолюбивой мышцой человека является сердце. Оно перекачивает порядка 7571 литр крови в день и за 70-летний период жизни бьется более 2,5 миллиардов раз.

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