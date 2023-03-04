5 фактов дня: кожа тигра и трудолюбивая мышца

Новый день – это возможность расширить свой кругозор и узнать о вещах, которые еще вчера были загадкой. "Рамблер" выбрал несколько любопытных фактов, которые обогатят знаниями даже интеллектуалов.

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Фрилансер XIX века

Впервые слово freelancer начали использовать в 1800-х годах для обозначения средневекового наемника, который сражался за ту страну, которая ему больше заплатит.

Трубопровод для пива

В бельгийском городе Брюгге есть подземный трубопровод, растянувшийся на 3,2 километра. По нему пиво транспортируется от пивоварни до завода, где напиток помещают в бутылки.

Кожа тигра

Любопытно, что у тигров полосатая не только шерсть, но и кожа. Кроме того, не существует двух одинаковых окрасов меха.

Дни на Венере

Дни на Венере длятся дольше, чем года. Поскольку планета вращается крайне медленно, ей требуется 243 земных дня, чтобы обернуться вокруг своей оси, и 225 земных дня, чтобы обернуться вокруг солнца.

Трудолюбивая мышца