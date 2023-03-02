День Кикиморы: что нельзя делать 2 марта

Православная церковь 2 марта чтит память Феодора Тирона и праведной Мариамны. В народе ее прозвали Кикиморой, почему — неизвестно. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Поверья гласят, что 2 марта нельзя смотреть ночью на небо. Наши предки считали, что падающая в этот день звезда сулит серьезные заболевания или смерть близкого родственника.

Плохая примета также — носить темную одежду. Это может привлечь в дом беды и неудачу. В День Кикиморы наши предки носили старые, уже поношенные вещи, в отличие от Чистого понедельника, в который было принято одеваться во все новое и свежее.

Еще, согласно приметам, нельзя сегодня ходить в парикмахерскую. Если постричь волосы 2 марта, можно лишиться денег и столкнуться лицом к лицу с бедностью. Супругам же не стоит спать на раздельных кроватях в этот день. Считалось, что такой поступок приведет к большим разногласиям между мужем и женой и даже скорому разводу.

В День Феодора Тирона предпочитали не покупать новую обувь. Как гласят древние приметы, если ослушаться, в купленных ботинках придется пройти через большое количество сложных испытаний.