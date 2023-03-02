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1 час назад

Беар Гриллс на максималках: заблудившийся охотник прожил месяц на червях и дождевой воде

Секрет Фирмы

Готовый сценарий для голливудского фильма подкинул 30-летний боливиец Джонатан Акоста. Мужчина 31 день провёл в джунглях Амазонки один на один с дикими зверями, без еды и воды. Эксперимент не был добровольным: Акоста приехал с друзьями на охоту, но отбился от группы и заблудился. Как ему удалось дождаться помощи и какой вывод он сделал из этой истории, рассказало издание Independent.

Заблудившийся охотник прожил месяц на червях и дождевой воде
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

У мужчины действительно была воля к жизни. Он застрял в джунглях всего с одним патроном в ружье. В ожидании подмоги ему пришлось есть червей, насекомых и дикие фрукты. Пил он дождевую воду, которую собирал в ботинки. В общем, всё по заветам выживальщика Беара Гриллса.

Хищных обитателей джунглей Акоста старался обходить стороной. Единственный патрон он потратил, чтобы отпугнуть стаю свиноподобных млекопитающих — пекари.

И вот на 31-й день своих блужданий по джунглям несчастный охотник увидел наконец то, на что уже почти не надеялся, — поисковую группу. Всё это время местные жители и друзья потерявшегося не переставали его искать.

Месяц в джунглях стоил ему вывихнутой лодыжки и 17 кг веса. К спасителям он вышел, слегка прихрамывая и изрядно обезвоженным, но живым.

Эта история хоть и сделала Акосту местной знаменитостью, но сам он повторять её не планирует примерно никогда. Мужчина заявил, что на охоту больше ни ногой.

Кстати, полиция собирается поговорить с его друзьями-охотниками, чтобы выяснить, как они умудрились потерять товарища в дикой природе.

На что только не идут люди в борьбе за жизнь. Ранее жительница американской деревни Ливенрот едва не стала жертвой медведя. Хищник набросился на неё из кустов, когда она гуляла с собакой в горах. Американка не растерялась и уложила дикого зверя одним ударом.

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