Рублей еще не было: какие деньги у русских появились первыми

Мало кто знает, что первая рублёвая монета в России была отчеканена только в XVIII веке, при Петре I. Это несмотря на то, что рубль был уже давно известен в качестве платёжного номинала. Долгое время на Руси были другие основные денежные единицы.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Эпоха гривны

Видео дня

Самыми древними эквивалентами счёта на Руси были меха. Когда получили хождение монеты (первоначально иноземные), то на них перешли прежние названия шкурок. Основной денежной единицей была куна – первоначально шкурка куницы. В IX веке название «куна» перешло на арабский серебряный дирхем (от греческой драхмы). В XI веке 25 кун составляли одну гривну кун, позднее куна уменьшилась в весе драгоценного металла примерно вдвое, и в гривне стали считать 50 кун. Название «гривна» пошло от шейного украшения. В «Русской Правде» XI века штрафы исчислялись в кунах, а большие – в гривнах кун. Наряду с гривной как совокупностью монет утверждается понятие гривны как единицы веса. В разных землях Древней Руси гривна имела свой вес и эталонную форму. Гривнами расплачивались при крупных покупках. В эпоху золотоордынского господства на Руси утверждается татарская система денежных единиц. Её основой становятся тюркские денга (по одной из версий – от древнеримского денария) и алтын. Алтын означает «золотой», но так как золотого алтына нигде никогда не чеканили, то историки склонны полагать, что этот алтын происходит от татарского «алты» («шесть»), так как в алтыне было шесть денег. Татарская система не вытеснила славянскую. Гривна стала основой для последующего рубля. В вольном Новгороде в первой половине XV века фиксируется номинал серебряной гривны. Она представляла собой брусок серебра весом около одного позднейшего фунта (408 граммов). Гривна рубилась пополам на две гривенки, и из каждой чеканили по 300 новгородских денег. После присоединения Новгорода к Москве на них стали выбивать клеймо с Георгием Победоносцем. Отсюда новгородские денги получили название «копейка». Копейка считалась за две московские денги.

Версии происхождения названия

Самая распространённая версия связывает возникновение понятия «рубль» со словом «рубить». Новгородскую гривну, как мы видели, рубили на две половины. Первоначально любой обрубок гривны представлял собой рубль. До начала регулярной чеканки денег из гривны рублями при совершении крупных сделок расплачивались на вес. Рубль мог быть разной длины. Отсюда выражение «длинный рубль», который благодаря величине и весу был предпочтительнее рубля короткого.

Однако не все согласны с такой этимологией. Рубль очень созвучен индийской денежной единице рупия. Её название происходит от слова rupiam, означающего обработанное серебро. В принципе оба слова, этимологически очень сходные, могли возникнуть независимо друг от друга. Если же предположить, что название «рубль» всё-таки как-то связано в своём происхождении с индийской рупией, надо подтвердить широкое хождение индийских монет в Древней Руси. А с этим как раз проблема: арабские, византийские, хорезмские монеты тут фиксируются в большом количестве, а индийских – раз-два и обчёлся.

Ещё одна версия выводит название рубля от арабского «руб», означающего четверть, четвёртую часть. В связи с этим её сторонники вынуждены доказывать, что для чеканки денег гривна рубилась не на две, а на четыре части. Это возможно, так как есть разные предположения насчёт веса гривны и количества денег, чеканившихся из неё. Так, в некоторых источниках можно найти указания, что из новгородской гривенки чеканили не 300, а 216 денег, и т. д. Вероятно, количество монет, чеканившихся из слитка серебра, и их вес варьировали на Руси по времени и месту. Но сомнительно, чтобы русские чеканщики стали называть изделие из гривны арабским словом, когда был подходящий русский термин.

Наконец, ещё одно мнение связывает рубль с рубцом на слитке гривны, возникавшим оттого, что серебро заливали в форму в два приёма. Как бы то ни было, слитки серебра первоначально рубили, и игнорировать это обстоятельство, толкуя происхождение названия «рубль», было бы странно.

На рубли считали, но… рубля не было

Как уже сказано, вес гривны и количество денег, первоначально чеканившихся из неё, точно не установлены. Постепенно в течение XVI века в Московском государстве утвердилась следующая система соотношения денежных единиц. Основной из них была серебряная деньга. Дневной заработок ремесленника составлял в среднем одну деньгу. Понятно, что для повседневных покупок не только деньга, но и полушка была слишком крупной валютой. Полушка сначала представляла собой половину разрубленной деньги. Но так как разрубить её на совершенно равные половины не было возможности, то на Москве начали чеканить половину деньги с фиксированным номиналом. Для размена ещё в конце XV века ввели чеканку медных монеток пуло или пул. Их отношение к деньге не было фиксированным и колебалось от 60 до 72 пул в деньге.

Самой ходовой единицей для счёта денег долго был уже упоминавшийся алтын, содержавший 6 денег. Монеты в один алтын не было. Рубль же, в котором содержалось 200 московских денег или 100 новгородских (копеек), был очень крупной денежной единицей. На рубли считали только купцы да государева казна. Большинство русских в те времена за всю свою жизнь могли ни разу не увидеть столько денег, сколько составляли бы один рубль.

Разумеется, при совершении очень крупных сделок расплачивались не кучей мелких денег, а более дорогими иностранными монетами. В XVII веке самой ходовой монетой в России становится йоахимсталер, выпускавшийся в большом количестве в Богемии ещё в начале XVI века. Он оценивался в 128 денег. В 1654 году царь Алексей Михайлович, известный своими пагубными экспериментами с государственными финансами, распорядился поставить на йоахимсталерах клейма с двуглавым орлом и своим изображением на коне. Такой клеймённый талер получил в народе название «ефимок». Царь повелел считать его при уплате жалованья служилым людям за один рубль, что спровоцировало первый при Алексее Михайловиче виток инфляции. Меньше чем через год царь отказался от надчеканки талеров.

Введение рублёвой монеты

Получается, что окончательное введение рубля в качестве основной валюты России, как и многое другое, было связано с реформами Петра Великого. В 1704 году был начат (с тех пор непрерывный, за исключением периода революции) выпуск платёжных средств номиналом один рубль. Рубль был серебряным, при Елизавете Петровне и Екатерине II выпускался также очень тяжёлый медный рубль. При Елизавете же Петровне началась чеканка золотых империалов достоинством 10 рублей, а Екатерина II ввела в обращение бумажные деньги. Ассигнации, правда, быстро упали в рыночной цене, которая на протяжении всего XIX века, до реформы Витте в 1896 году, колебалась от ¼ до ½ рубля.