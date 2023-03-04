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2 часа назад

Архипов день: что нельзя делать 4 марта

Мира Маркина

4 марта православные верующие вспоминают апостолов Архипа и Филимона. В народе этот день также называли Архиповым.

Архипов день: что нельзя делать 4 марта
Фото: UnsplashUnsplash

Наши предки были твердо убеждены в том, что если в Архипов день сделать как можно больше добрых дел, в дом непременно придет благополучие.

Женщины в этот день пекли каравай и накрывали большой стол, приглашая как можно больше гостей – и родственников, и просто нуждающихся в помощи людей, странников. Каравай ритуально три раза поднимали над головой прежде, чем начать им угощаться, и просили о помощи в делах и о здоровье.

В этот день было запрещено:

  • рассказывать о своих денежных накоплениях и запасах еды, оставшихся после зимы;
  • хвалиться своими успехами;
  • сплетничать и говорить что-то за спиной у человека;
  • скандалить, упоминать вслух черта и материться;
  • бездельничать и откладывать работу;
  • поднимать с пола руками упавшую иголку;
  • проходить мимо просящих милостыню, отказывать в помощи.

День Кикиморы: что нельзя делать 2 марта

Погодные приметы:

  • в небе много чаек – можно ждать потепления;
  • красная луна в небе также предвещает повышение температуры воздуха;
  • сугробы на улицах являются признаком того, что весна придет не скоро.
Истории,ПРЕДОК,
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