Архипов день: что нельзя делать 4 марта

4 марта православные верующие вспоминают апостолов Архипа и Филимона. В народе этот день также называли Архиповым.

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Наши предки были твердо убеждены в том, что если в Архипов день сделать как можно больше добрых дел, в дом непременно придет благополучие.

Женщины в этот день пекли каравай и накрывали большой стол, приглашая как можно больше гостей – и родственников, и просто нуждающихся в помощи людей, странников. Каравай ритуально три раза поднимали над головой прежде, чем начать им угощаться, и просили о помощи в делах и о здоровье.

В этот день было запрещено:

рассказывать о своих денежных накоплениях и запасах еды, оставшихся после зимы;

хвалиться своими успехами;

сплетничать и говорить что-то за спиной у человека;

скандалить, упоминать вслух черта и материться;

бездельничать и откладывать работу;

поднимать с пола руками упавшую иголку;

проходить мимо просящих милостыню, отказывать в помощи.

Погодные приметы: