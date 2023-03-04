Архипов день: что нельзя делать 4 марта

4 марта православные верующие вспоминают апостолов Архипа и Филимона. В народе этот день также называли Архиповым.
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Наши предки были твердо убеждены в том, что если в Архипов день сделать как можно больше добрых дел, в дом непременно придет благополучие.
Женщины в этот день пекли каравай и накрывали большой стол, приглашая как можно больше гостей – и родственников, и просто нуждающихся в помощи людей, странников. Каравай ритуально три раза поднимали над головой прежде, чем начать им угощаться, и просили о помощи в делах и о здоровье.
В этот день было запрещено:
- рассказывать о своих денежных накоплениях и запасах еды, оставшихся после зимы;
- хвалиться своими успехами;
- сплетничать и говорить что-то за спиной у человека;
- скандалить, упоминать вслух черта и материться;
- бездельничать и откладывать работу;
- поднимать с пола руками упавшую иголку;
- проходить мимо просящих милостыню, отказывать в помощи.
Погодные приметы:
- в небе много чаек – можно ждать потепления;
- красная луна в небе также предвещает повышение температуры воздуха;
- сугробы на улицах являются признаком того, что весна придет не скоро.