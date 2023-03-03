Невероятно красивые животные, оказавшиеся на грани исчезновения

3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. На нашей планете повсюду есть жизнь — ее можно найти в почти кипящей воде, сернистых илах, замерзших пустошах и подземных реках, в лесах, скалах и воздухе. Эта широта форм жизни называется «биоразнообразием».
1/7 Несмотря на то, что большая часть мира считает ареолом обитания леопардов Африку, на самом деле на Дальнем Востоке России живут амурские леопарды. Редкий подвид приспособился к жизни в умеренных лесах, составляющих самую северную часть ареала вида. Дальневосточный леопард ведет одиночный образ жизни, но некоторые самцы остаются с самками после спаривания и могут даже помогать в воспитании детенышей. Иногда несколько самцов следуют за самкой и дерутся за нее. Живут 10-15 лет, а в неволе до 20 лет. Амурский леопард также известен как дальневосточный леопард, маньчжурский леопард или корейский леопард.
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2/7 Африканские лесные слоны — неуловимые "родственники" африканского саванного слона. Они населяют густые тропические леса западной и центральной Африки. Их популяцию сложно подсчитать, потому что они прячутся в лесах. Обычно она оценивается с помощью «подсчета навоза» - анализа на основе плотности и распределения фекалий. 3/7 Популяция черного носорога резко сократилась в 20 веке из-за европейских охотников и поселенцев. В период с 1960 по 1995 год количество черных носорогов сократилось на 98% и составило менее 2500 особей. Благодаря настойчивым усилиям по сохранению по всей Африке численность черных носорогов удвоилась с исторического минимума 20 лет назад до примерно 5500 сегодня. Тем не менее, черный носорог по-прежнему считается находящимся под угрозой исчезновения, и предстоит еще много работы, чтобы довести численность до прежних уровней. 4/7 Вид парнокопытных семейства полорогих Саола был обнаружена в мае 1992 года во время совместного исследования, проведенного Министерством лесного хозяйства Вьетнама и Всемирным фондом дикой природы в северо-центральной части Вьетнама. Команда обнаружила череп с необычными длинными прямыми рогами в доме охотника и поняла, что это нечто необычное для зоологов. Саола оказалась первым крупным млекопитающим, новым для науки за более чем 50 лет, и одним из самых впечатляющих зоологических открытий 20-го века.
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5/7 Зондские тигры отличаются толстыми черными полосами на оранжевой шкуре. Последние тигры острова Сунда, которых сегодня насчитывается менее 400 особей, пытаются выжить в оставшихся участках леса на острове Суматра. Ускорение вырубки лесов и безудержное браконьерство приведут к тому, что это благородное существо может в конечном итоге вымереть, как его яванские и балийские собратья. 6/7 Финвалы. Некоторые ученые предполагают, что финвалы окружают стаи рыб белой стороной к добыче и отпугивают ее, превращая в более плотные косяки, которые киту легче поймать. Финвал, как и другие усатые киты, процеживает пищу из воды через пластины уса. После синего кита финвал является вторым по величине млекопитающим в мире. У них есть отчетливый гребень вдоль спины за спинным плавником, из-за которого они получили прозвище «бритва». У финвалов есть очень необычная особенность: нижняя правая челюсть ярко-белая, а нижняя левая — черная. 7/7 Это единственный вид пингвинов, обитающий к северу от экватора и на Галапагосских островах.
По данным Международного союза охраны природы, людям известно примерно 1 562 663 различных формы жизни на этой планете. Среди них:
5416 млекопитающих 16 000 грибов или грибков 29 300 рыб 950 000 насекомых 287 655 растений
Многие эксперты считают, что нам еще предстоит открыть еще много видов, однако уже есть виды, находящиеся под угрозой исчезновения.
Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, занесены в специальный список. "Рамблер" расскажет о животных, которых отнесли в критическую группу — виды на грани вымирания.