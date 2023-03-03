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4 часа назад

Невероятно красивые животные, оказавшиеся на грани исчезновения

Диана Товсепова

3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. На нашей планете повсюду есть жизнь — ее можно найти в почти кипящей воде, сернистых илах, замерзших пустошах и подземных реках, в лесах, скалах и воздухе. Эта широта форм жизни называется «биоразнообразием».

1/7 Несмотря на то, что большая часть мира считает ареолом обитания леопардов Африку, на самом деле на Дальнем Востоке России живут амурские леопарды. Редкий подвид приспособился к жизни в умеренных лесах, составляющих самую северную часть ареала вида. Дальневосточный леопард ведет одиночный образ жизни, но некоторые самцы остаются с самками после спаривания и могут даже помогать в воспитании детенышей. Иногда несколько самцов следуют за самкой и дерутся за нее. Живут 10-15 лет, а в неволе до 20 лет. Амурский леопард также известен как дальневосточный леопард, маньчжурский леопард или корейский леопард.
Фото: Colin Hines/commons.wikimedia.org
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2/7 Африканские лесные слоны — неуловимые "родственники" африканского саванного слона. Они населяют густые тропические леса западной и центральной Африки. Их популяцию сложно подсчитать, потому что они прячутся в лесах. Обычно она оценивается с помощью «подсчета навоза» - анализа на основе плотности и распределения фекалий.
Фото: Thomas Breuer/commons.wikimedia.org
3/7 Популяция черного носорога резко сократилась в 20 веке из-за европейских охотников и поселенцев. В период с 1960 по 1995 год количество черных носорогов сократилось на 98% и составило менее 2500 особей. Благодаря настойчивым усилиям по сохранению по всей Африке численность черных носорогов удвоилась с исторического минимума 20 лет назад до примерно 5500 сегодня. Тем не менее, черный носорог по-прежнему считается находящимся под угрозой исчезновения, и предстоит еще много работы, чтобы довести численность до прежних уровней.
Фото: Yathin S Krishnappa/commons.wikimedia.org
4/7 Вид парнокопытных семейства полорогих Саола был обнаружена в мае 1992 года во время совместного исследования, проведенного Министерством лесного хозяйства Вьетнама и Всемирным фондом дикой природы в северо-центральной части Вьетнама. Команда обнаружила череп с необычными длинными прямыми рогами в доме охотника и поняла, что это нечто необычное для зоологов. Саола оказалась первым крупным млекопитающим, новым для науки за более чем 50 лет, и одним из самых впечатляющих зоологических открытий 20-го века.
Фото: David Hulse/WWF
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5/7 Зондские тигры отличаются толстыми черными полосами на оранжевой шкуре. Последние тигры острова Сунда, которых сегодня насчитывается менее 400 особей, пытаются выжить в оставшихся участках леса на острове Суматра. Ускорение вырубки лесов и безудержное браконьерство приведут к тому, что это благородное существо может в конечном итоге вымереть, как его яванские и балийские собратья.
Фото: Kaz/commons.wikimedia.org
6/7 Финвалы. Некоторые ученые предполагают, что финвалы окружают стаи рыб белой стороной к добыче и отпугивают ее, превращая в более плотные косяки, которые киту легче поймать. Финвал, как и другие усатые киты, процеживает пищу из воды через пластины уса. После синего кита финвал является вторым по величине млекопитающим в мире. У них есть отчетливый гребень вдоль спины за спинным плавником, из-за которого они получили прозвище «бритва». У финвалов есть очень необычная особенность: нижняя правая челюсть ярко-белая, а нижняя левая — черная.
Фото: rawpixel.com
7/7 Это единственный вид пингвинов, обитающий к северу от экватора и на Галапагосских островах.
Фото: Needpix.com

По данным Международного союза охраны природы, людям известно примерно 1 562 663 различных формы жизни на этой планете. Среди них:

  • 5416 млекопитающих
  • 16 000 грибов или грибков
  • 29 300 рыб
  • 950 000 насекомых
  • 287 655 растений

Многие эксперты считают, что нам еще предстоит открыть еще много видов, однако уже есть виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, занесены в специальный список. "Рамблер" расскажет о животных, которых отнесли в критическую группу — виды на грани вымирания.

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