Невероятно красивые животные, оказавшиеся на грани исчезновения

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Несмотря на то, что большая часть мира считает ареолом обитания леопардов Африку, на самом деле на Дальнем Востоке России живут амурские леопарды. Редкий подвид приспособился к жизни в умеренных лесах, составляющих самую северную часть ареала вида. Дальневосточный леопард ведет одиночный образ жизни, но некоторые самцы остаются с самками после спаривания и могут даже помогать в воспитании детенышей. Иногда несколько самцов следуют за самкой и дерутся за нее. Живут 10-15 лет, а в неволе до 20 лет. Амурский леопард также известен как дальневосточный леопард, маньчжурский леопард или корейский леопард.