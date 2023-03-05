«Будут великие наводнения»: что обещал миру Нострадамус

Экстрасенс и цифровой психолог Ника Рамазанова рассказала о предсказаниях Нострадамуса и о том, что ждет планету в наступившем году.

«По тому, как он начался (Год. – Прим. ред.), мы видим подтверждение словам предсказателя. Вот, например, на планете происходят землетрясения. Также Нострадамус писал в своем четверостишии: «...И будут великие наводнения затем», – передает слова Рамазановой Вечерняя Москва.

Среди предсказаний Нострадамуса было еще одно: «Два претендента объединятся вместе, когда большинство других объединится с Марсом. Африканский лидер напуган и дрожит, двойной союз разделен флотом». По мнению экстрасенса, речь может идти о миллиардере Илоне Маске, являющемся уроженцем ЮАР. Рамазанова считает, что именно он внесет коррективы в мироустройство, которые приведут к изменению устоев и остановке обострения ядерного конфликта. В части про Марс, по мнению цифрового психолога, Нострадамус писал про страны, объединившиеся против России, ведь Марс – планета войны и агрессии.